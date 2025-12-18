MJPRU: 2 जनवरी से शुरू होंगी स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं, विस्तृत कार्यक्रम जारी

जागरण संवाददाता, बरेली। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य व बैक परीक्षा का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षाएं दो जनवरी से 31 जनवरी तक एक पाली में कराई जाएंगी, जिसमें सभी रविवार भी शामिल हैं। वहीं, स्नातक तीसरे और पांचवें सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम को भी संशोधित किया गया है।

परीक्षा नियंत्रक के अनुसार, प्रथम पाली में परीक्षा सुबह आठ बजे से 10 बजे तक होगी। पहले दिन (शुक्रवार) स्नातक की फैशन डिजाइनिंग, ट्रैवल व टूरिज्म मैनेजमेंट, पर्सियन, फंक्शनल हिंदी, आफिस मैनेजमेंट, फिजिक्स, बिजनेस आर्गनाइजेशन, बिजनेस इकोनामिक्स, इंट्रोडक्शन टू रिटेल आपरेशंस, हास्पिटल आपरेशंस मैनेजमेंट, बेसिक अकाउंटिंग और गृह विज्ञान विषय की परीक्षा कराई जाएगी। स्नातक तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की दो जनवरी और आठ जनवरी को होने वाले पेपर में संशोधन किया गया है।

छात्रों ने बदले विषय, अब भटक रहे स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के समय जिन विषयों (मेजर, माइनर, वोकेशनल विषय) का चयन किया था। उनमें परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने अपने स्तर से साइबर कैफे के माध्यम से परिवर्तन कर दिया है। बरेली कालेज की ओर से प्रवेश निरस्त होने का नोटिस जारी होने के बाद समाधान के लिए विद्यार्थी प्रवेश समिति के पास पहुंचे। गुरुवार को अंतिम दिन सीट लाक करने का कार्य किया जाता