    MJPRU Exam Form: मेजर-माइनर विषयों से छेड़छाड़ पड़ेगी भारी, बरेली कॉलेज ने जारी किया नोटिस

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    बरेली कॉलेज ने एमजेपीआरयू परीक्षा फॉर्म में मेजर-माइनर विषयों से छेड़छाड़ करने पर सख्त चेतावनी दी है। कॉलेज ने नोटिस जारी कर कहा है कि विषय बदलने पर छ ...और पढ़ें

    फार्म जमा करते बरेली कालेज के छात्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली कालेज में स्नातक प्रथम सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं ने प्रवेश के समय जिन विषयों (मेजर, माइनर, वोकेशनल विषय) का चयन किया था, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी छात्र-छात्रा ने परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय अपने स्तर से पूर्व चयनित विषयों में कोई परिवर्तन किया तो संबंधित का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा।

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से इन दिनों स्नातक व परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे हैं। इसमें बरेली कालेज में ऐसे विद्यार्थी पहुंच रहे हैं, जिन्होंने साइबर कैफे संचालक से प्रवेश फार्म भरवा दिया था। वहां मेजर, माइनर, वोकेशनल विषय का चयन कर दिया गया। सीट लाक होने के बाद जब परीक्षा फार्म भरने की बारी आई तो कई विद्यार्थी विषय बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में प्राचार्य की ओर से संबंधित का प्रवेश निरस्त करने संबंधी पत्र जारी किया गया है।

    सीट लाक कराने के लिए लगी रही कतार

    विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय सीट लाक नहीं कराने वाले प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नया एनरोलमेंट नंबर जारी नहीं हुआ है। ऐसे में वे परीक्षा फार्म ही नहीं भर पा रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र पोर्टल पर सीट लाक नहीं कर सके, जिसे देखते हुए दो दिनों के लिए पोर्टल खोला गया है।

    इसी क्रम में बरेली कालेज में गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक वाणिज्य संकाय के छात्रों को वाणिज्य विभाग, कला संकाय के छात्रों को एमएड विभाग और विज्ञान विभाग के विद्यार्थियों को पर्यावरण विभाग में पहुंचकर सीट लाक करानी होगी। बुधवार को बड़ी संख्या में विद्यार्थी सीट लाक कराने पहुंचे।

    22 से शुरू होगा शीतकालीन अवकाश

    22 दिसंबर से पांच जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस अवधि में विश्वविद्यालय की सभी परीक्षाएं पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार कराई जाएंगी। इसमें प्रत्येक रविवार (पांच दिवस) और 22 से 24 दिसंबर और एक से पांच जनवरी तक (आठ दिन) शीतकालीन अवकाशों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं को कराने के लिए, जिन शिक्षकों की परीक्षा डयूटी लगाई गई है।

    उन्हें एक दिन की डयूटी के बदले एक दिन का प्रतिपूरक अवकाश (कुल 13 दिवस) दिया जाएगा। प्राचार्य प्रो. ओपी राय के अनुसार, बरेली कालेज में 25 दिसंबर को क्रिसमस, 27 को गुरु गोविंद सिंह जयंती, एक जनवरी को नव वर्ष और तीन जनवरी को हजरत अली के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा।

     

