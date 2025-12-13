जागरण संवाददाता, बरेली। समर्थ पोर्टल के माध्यम रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के विद्यार्थियों ने स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरना शुरू कर दिए हैं। इसमें जिन छात्र-छात्राओं को आवेदन करने में परेशानी हो रही है, उनके लिए विवि ने वीडियो जारी कर दी है।

इसमें पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। विद्यार्थी 12 से 19 दिसंबर तक विवरण विवि की वेबसाइट पर दर्ज करा सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक और सामान्य सेमेस्टर प्रणाली के प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म 12 दिसंबर से भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 दिसंबर है।