    MJPRU: प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने के 10 सबसे आसान स्‍टेप्‍स, अंतिम तिथि 19 दिसंबर

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    एमजेपीआरयू ने प्रथम सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 19 दिसंबर घोषित कर दी है। छात्र-छात्राएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भ ...और पढ़ें

    रुहेलखंड विश्वविद्यालय

    जागरण संवाददाता, बरेली। समर्थ पोर्टल के माध्यम रुहेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध कालेजों के विद्यार्थियों ने स्नातक और परास्नातक प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म भरना शुरू कर दिए हैं। इसमें जिन छात्र-छात्राओं को आवेदन करने में परेशानी हो रही है, उनके लिए विवि ने वीडियो जारी कर दी है।

    इसमें पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। विद्यार्थी 12 से 19 दिसंबर तक विवरण विवि की वेबसाइट पर दर्ज करा सकेंगे। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार संबद्ध महाविद्यालयों के स्नातक और सामान्य सेमेस्टर प्रणाली के प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा फार्म 12 दिसंबर से भरे जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि 19 दिसंबर है।

    20 दिसंबर तक छात्र-छात्राएं आवेदनपत्र कालेज में जमा कर सकेंगे। वहीं, 22 दिसंबर तक कालेज फार्म को सत्यापित करेंगे। विवि परिसर की स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर प्रणाली के तहत प्रथम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से भरे जा रहे हैं।

    आवेदन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं को संशय हो रहा था, ऐसे में विवि ने समाधान करते हुए विस्तृत जानकारी जारी की है। इसमें विभाग प्रभारियों को भी एनरोलमेंट नंबर डाउनलोड करने का तरीका बताया गया है।

    विद्यार्थी इन स्टेप्स को करें फालो

    - सबसे पहले https://mjpru.samarth.edu.in/index.php पर जाएं।
    - नया पंजीकरण करें।
    - अपना पाठ्यक्रम चुनें, दस्तावेज अनुसार नाम लिखें, पंजीकरण का माध्यम चुनें, एनरोलमेंट भरें, कैप्चा टाइप करें।
    - पंजीकृत मेल पर ओटीपी आएगा, इसके बाद पासवर्ड बनाएं।
    - अब लागिन करें, जिसमें एनरोलमेंट और पासवर्ड दर्ज कर आगे बढ़ें।
    - कोर्स का चयन करें, मेजर, माइनर, वोकेशनल और करिकुलम भरें।
    - सबमिट कोर्स सेलेक्शन पर क्लिक करें।
    - अब 'गो टू एग्जामिनेशन' का आप्शन को चुनें, पंजीकर करके आगे बढ़ें।
    - पेमेंट के आप्शन पर क्लिक करें।
    - भुगतान करने के बाद प्रिंट निकालें।


