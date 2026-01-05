रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का ऐतिहासिक फैसला: अब बिना कॉलेज गए मिलेगी डिग्री, जानें कैसे!

जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय को नैक ए प्लस प्लस ग्रेड मिलने से शैक्षणिक विकास में गति मिल रही है। यूजीसी की ओर से आठ पाठ्यक्रमों में दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने की मान्यता मिल चुकी है, जिसके दूसरे चरण के प्रवेश फरवरी में किए जाएंगे। वहीं, परिसर में बन रहे डिजिटल लर्निंग हब से इसे विस्तार दिए जाने की तैयारी चल रही है।

रुवि को यूजीसी की ओर से एमए इतिहास, इकोनामिक्स, हिंदी, शिक्षा, अंग्रेजी, एमएससी गणित, एमकाम और बीए की दूरस्थ शिक्षा की मान्यता मिल गई है। इसमें प्रथम चरण के प्रवेश हो चुके हैं, दूसरे चरण के लिए फरवरी में दाखिले करने की तैयारी है। इससे बरेली-मुरादाबाद मंडल के विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सकेगा, क्योंकि नैक में उत्कृष्ट ग्रेड वाले विवि को ही दूरस्थ शिक्षा की मान्यता दी गई है।