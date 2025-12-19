Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ा जोश: रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स मीट का धमाकेदार आगाज

    By Himanshu Agnihotri Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    MJPRU बरेली में अंतर महाविद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज। शीतलहर के बीच 250 खिलाड़ियों ने 10,000 मीटर दौड़ और लंबी कूद में पसीना बहाया। कुलपति प ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रत‍ियोगि‍ता में दौड़ लागते प्रत‍िभागी

    जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 50वें स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में अंतर महाविद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुक्रवार को आगाज हुआ। शीत लहर और गलन के बीच खिलाड़ियों का हौसला देखते बना, वे 10 हजार मीटर महिला- पुरुष दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद के मुकाबले में पसीना बहाते नजर आए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. केपी सिंह, विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यशपाल राणा, क्रीड़ा सचिव प्रो. एसएस बेदी ने किया। प्रो. केपी सिंह ने कहा, प्रतिभा सम्मान समारोह में 56 खिलाड़ियों को चेक प्रदान किए गए, जिसमें 25 स्वर्ण पदक (प्रोत्साहन राशि 51,000), 20 रजत पदक (प्रोत्साहन राशि 31,000), 11 कांस्य पदक (प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये) और कुल 25 लाख रुपये की धनराशि के चेक वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना रहा।

    19brc_m_34_19122025_500

    13 मिली सेकंड से गौरव रहे अव्वल

    प्रतियोगिता में सभी की निगाहें 10 किलोमीटर दौड़ के रोमांचक मुकाबले पर टीकी रहीं। इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी के मध्य अंत तक कांटे की टक्कर रही। गौरव ने 29 मिनट 39 सेकंड और 80 मिली सेकंड में पहला और प्रशांत चौधरी ने 29 मिनट 39 सेकंड और 93 मिली सेकंड में द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं, महिला वर्ग में ललिता ने 37 मिनट और दूसरे स्थान पर रहीं आशा ने 48 मिनट में दौड़ पूरी की।

    19brc_m_33_19122025_500

    खेल भावना सर्वोपरि रखने की दी प्रेरणा

    क्रीड़ा सचिव प्रो. एसएस बेदी ने कहा, प्रतियोगिता में अलग-अलग महाविद्यालयों की 32 टीमों के लगभग 250 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। उन्होंने खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे जीत–हार से ऊपर उठकर खेल भावना को सर्वोपरि रखें। अपने प्रदर्शन से अपने महाविद्यालय, परिवार और स्वयं का नाम रोशन करें। संचालन डा. इरम नईम ने किया। इस अवसर पर कुलसचिव हरीश चंद, प्रो. एके सिंह, प्रो. आलोक श्रीवास्तव, डा. नीरज कुमार, डा. अजीत सिंह, डा. विजय सिन्हाल, डा. इंद्रप्रीत कौर, डा. पवन सिंह, तपन वर्मा आदि उपस्थित रहे।

     

    यह भी पढ़ें- MJPRU: 2 जनवरी से शुरू होंगी स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं, विस्तृत कार्यक्रम जारी