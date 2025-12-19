कड़ाके की ठंड पर भारी पड़ा जोश: रुहेलखंड विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स मीट का धमाकेदार आगाज

जागरण संवाददाता, बरेली। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के 50वें स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में अंतर महाविद्यालयी एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुक्रवार को आगाज हुआ। शीत लहर और गलन के बीच खिलाड़ियों का हौसला देखते बना, वे 10 हजार मीटर महिला- पुरुष दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद के मुकाबले में पसीना बहाते नजर आए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एथलेटिक्स मीट का शुभारंभ मुख्य अतिथि कुलपति प्रो. केपी सिंह, विशिष्ट अतिथि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यशपाल राणा, क्रीड़ा सचिव प्रो. एसएस बेदी ने किया। प्रो. केपी सिंह ने कहा, प्रतिभा सम्मान समारोह में 56 खिलाड़ियों को चेक प्रदान किए गए, जिसमें 25 स्वर्ण पदक (प्रोत्साहन राशि 51,000), 20 रजत पदक (प्रोत्साहन राशि 31,000), 11 कांस्य पदक (प्रोत्साहन राशि 25,000 रुपये) और कुल 25 लाख रुपये की धनराशि के चेक वितरित किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना रहा।

13 मिली सेकंड से गौरव रहे अव्वल प्रतियोगिता में सभी की निगाहें 10 किलोमीटर दौड़ के रोमांचक मुकाबले पर टीकी रहीं। इसमें प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल करने वाले प्रतिभागी के मध्य अंत तक कांटे की टक्कर रही। गौरव ने 29 मिनट 39 सेकंड और 80 मिली सेकंड में पहला और प्रशांत चौधरी ने 29 मिनट 39 सेकंड और 93 मिली सेकंड में द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं, महिला वर्ग में ललिता ने 37 मिनट और दूसरे स्थान पर रहीं आशा ने 48 मिनट में दौड़ पूरी की।