    मौलाना तौकीर को जेल भेजने से पहले सीएम योगी ने अफसरों से किया था Video Call, पूछा ये सवाल

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 06:23 PM (IST)

    बरेली शहर में उपद्रव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख़्त रुख अपनाया। उन्होंने उपद्रवियों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिसके बाद पुलिस ने आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उपद्रवियों की संपत्तियों का चिह्नांकन भी शुरू कर दिया गया है।

    मुख्यमंत्री ने जताई नाराजगी तो तड़के ही मौलाना को भेजा जेल

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हुए उपद्रव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार शाम को ही अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने उपद्रव का षड़यंत्र रचने वालों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर नाराजगी दिखाई।

    उपद्रवियों पर सख्ती करने के निर्देश दिए, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आए। रात को ही अलग-अलग थानों में प्राथमिकी लिखाने के साथ ही शनिवार तड़के मौलाना तौकीर रजा को जेल भेज दिया गया।

    इत्तेहाद ए मिल्लत कौंसिल (आइएमसी) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की अपील पर इकट्ठा हुई भीड़ ने शुक्रवार को शहर में उपद्रव किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस-प्रशासन पहले से ही सतर्क था। लोगों से किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं करने की अपील की गई थी, लेकिन उपद्रवी नहीं माने।

    इस्लामिया ग्राउंड के पास खलील चौराहा, नावेल्टी चौराहा पर पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। तब पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़कर लोगों को खदेड़ा। उधर, श्यामगंज चौराहा पर भीड़ ने फायरिंग कर दी।

    शासन से पल-पल की सूचना ली जा रही थी। शाम को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने उपद्रव का षड़यंत्र रचने वालों पर कार्रवाई किए जाने के बाबत पूछा तो अधिकारी स्पष्ट नहीं बोल पाए।

    इस पर मुख्यमंत्री नाराज हुए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, उपद्रवियों पर कार्रवाई करने को किस बात का इंतजार कर रहे हो। उपद्रवियों पर तुरंत सख्ती बरती जाए, किसी को बख्शा नहीं जाए। उपद्रवियों पर आर्थिक चोट भी पहुंचाई जाए।

    उपद्रव करने वाली की संपत्तियों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने किया। इसके बाद पुलिस ने रात को ही शहर के पांच थानों में प्राथमिकी लिखाई। सात मुकदमे में आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर को भी नामजद किया गया।

    रात को ही मौलाना तौकीर को गिरफ्तार कर तड़के साढ़े पांच बजे जिला अस्पताल में मेडिकल कराया गया। इसके बाद रिमांड मजिस्ट्रेट अंकिता धामा की कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार उपद्रव के आरोपितों की संपत्तियों का चिह्नांकन भी शुरू कर दिया गया है। जल्द बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।