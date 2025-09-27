Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मैं अगर मौके पर चला जाता तो...', बरेली बवाल पर क्या बोले मौलाना तौकीर रजा?

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 02:53 PM (IST)

    बरेली में बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें नजरबंद किया गया। उन्होंने मुसलमानों पर पत्थरबाजी के आरोप को गलत बताया और पुलिस प्रशासन के रवैये की आलोचना की। मौलाना ने चेतावनी दी कि अगर मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार जारी रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं और उन्होंने एकतरफा कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मौलाना तौकीर बोले-मुसलमानों ने नहीं किया पथराव

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बवाल होने के बाद शुक्रवार को देर रात आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो प्रसारित करके कहा कि मैं अगर मौके पर चला जाता तो बरेली में कुछ नहीं होता। मुझे फाइक एन्क्लेव स्थित मेरे दोस्त के घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर पत्थर चलाने का इल्जाम लगाया गया, जो गलत है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मौलाना तौकीर ने मुझे हर बार हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था तो इस बार मैंने अपने दोस्त के यहां फाइक एन्क्लेव में रात गुजारी। शुक्रवार दोपहर को मेरे दोस्त के यहां पहुंचकर डीएम और एसएसपी ने मुझे घर से नहीं निकलने दिया।

    मौलाना ने कहा कि हमें जितना दबाया जाएगा, उतना विरोध करेंगे। यही नहीं, चाहो तो मुझे अतीक अहमद और अशरफ की तरह गोली मार दो, हम जान देने को तैयार हैं। पुलिस प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है।

    एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत को इस पर गौर करना चाहिए। अगर मुसलमानों के साथ यह रवैया जारी तो मुल्क और शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया।