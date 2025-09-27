'मैं अगर मौके पर चला जाता तो...', बरेली बवाल पर क्या बोले मौलाना तौकीर रजा?

बरेली में बवाल के बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि उन्हें नजरबंद किया गया। उन्होंने मुसलमानों पर पत्थरबाजी के आरोप को गलत बताया और पुलिस प्रशासन के रवैये की आलोचना की। मौलाना ने चेतावनी दी कि अगर मुसलमानों के साथ ऐसा व्यवहार जारी रहा तो हालात बिगड़ सकते हैं और उन्होंने एकतरफा कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया।

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में बवाल होने के बाद शुक्रवार को देर रात आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने वीडियो प्रसारित करके कहा कि मैं अगर मौके पर चला जाता तो बरेली में कुछ नहीं होता। मुझे फाइक एन्क्लेव स्थित मेरे दोस्त के घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया। मौलाना ने कहा कि मुसलमानों पर पत्थर चलाने का इल्जाम लगाया गया, जो गलत है।

मौलाना तौकीर ने मुझे हर बार हाउस अरेस्ट कर लिया जाता था तो इस बार मैंने अपने दोस्त के यहां फाइक एन्क्लेव में रात गुजारी। शुक्रवार दोपहर को मेरे दोस्त के यहां पहुंचकर डीएम और एसएसपी ने मुझे घर से नहीं निकलने दिया।