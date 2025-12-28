मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान, बताया- बांग्लादेश में इस्लाम को कौन कर रहा बदनाम?
आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही हिंसा की कड़ी निंदा की
जागरण संवाददाता, बरेली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा, माब लिंचिंग, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं की आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी निंदा की है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बांग्लादेश की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है और वहां कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि रोजाना सामने आ रही घटनाएं न केवल अमानवीय हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय भी हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे जुल्म किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकते।
उन्होंने भारत के मुसलमानों से अपील की है कि यदि देश के हिंदू भाई बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के विरोध में सड़कों पर उतरते हैं तो मुसलमानों को भी उनके साथ खड़े होकर एकजुटता दिखानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाना मानवता का तकाजा है।
मौलाना बरेलवी ने कहा कि इस्लाम मानवता, भाईचारे और शांति का संदेश देता है। एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या को पूरी इंसानियत की हत्या बताया गया है, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथी सोच के लोग इस्लाम की छवि को धूमिल कर रहे हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कट्टरपंथी तत्व पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से मिलकर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुहम्मद यूनुस की सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हुई है।
साथ ही भारत में कुछ राजनीतिक लोग बांग्लादेश की घटनाओं को देश की परिस्थितियों से जोड़कर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो निंदनीय है। ऐसे लोग इंसानियत और सामाजिक सौहार्द के दुश्मन हैं।
