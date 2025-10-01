Language
    दशहरा के बाद जुमा... फिर बढ़ गई यूपी के इस जिले में अधिकारियों की चिंता! अलर्ट मोड़ पर पुलिस-प्रशासन

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 07:49 AM (IST)

    बरेली में दशहरा के बाद जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। पिछली घटनाओं को देखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उपद्रवियों पर कार्रवाई जारी है लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं।

    बरेली में हुए उपद्रव के बाद मौके पर अधिकारियों की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वालों के विरुद्ध सख्ती के बीच अफसरों की चिंता भी बढ़ने लगी है। वजह, नौमी और दशहरा के बाद जुमे की नमाज का दिन आने वाला है। अगले तीन दिनों में पुलिस-प्रशासन के आगे क्या चुनौतियां आ सकती है और उनसे किस तरह निपटना है, इस बारे में तैयारी की जा रही है।

    दशहरा के बाद फिर जुमा, अफसरों की बढ़ रही चिंता

    कानपुर में आई लव मुहम्मद को लेकर हुई घटना के विरोध में 19 सितंबर को आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने अगले जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होकर प्रशासन को ज्ञापन देने की घोषणा की थी। प्रशासन ने जिले में निषेधाज्ञा लागू होने के चलते मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी। बावजूद इसके 26 सितंबर को जुमे की नमाज की बाद मौलाना की अपील पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस पर पथराव, फायरिंग की। उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

    जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए हैं अधिकारी

    पुलिस व प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। उपद्रव के बाद शांति व्यवस्था को देखते हुए इंटरनेट सेवा तीन दिन बाधित की गईं। पुलिस व प्रशासन उपद्रवियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही आर्थिक रूप से भी प्रहार कर रहा है। उपद्रवियों और उनके करीबियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण चिह्नित कर सील किए जा रहे हैं।

    उपद्रव के आरोपितों पर चल रही कार्रवाई, पुख्ता सबूतों पर उठा रहे कदम

    इधर, पुलिस की कार्रवाई का विरोध दरगाह आला हजरत से शुरू हो गया है। बुधवार को नवमी और फिर दशहरा है, जिसके ठीक अगले दिन जुमा है। त्योहार और जुमे की नमाज को लेकर एक बार फिर अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। अधिकारी पुख्ता दस्तावेजों के आधार पर ही अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर में मजिस्ट्रेट और पुलिस-पीएसी बल को मुस्तैद कर दिया गया है। अधिकारी अपने आला अफसरों के साथ लगातार संपर्क में रहकर विमर्श कर रहे हैं।

    एलआईयू व इंटेलीजेंस की रिपोर्ट भी ली जा रही है। स्थानीय मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है। अधिकारी शहर में घूमकर और लोगों से बातचीत कर स्थिति को भांपने का प्रयास कर रहे हैं।