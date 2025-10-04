यूपी के इस जिले में बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा देने पहुंचे कई विद्यार्थी, वजह ऐसी बताई कि एंट्री भी मिल गई
बरेली में शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं 48 घंटों के लिए बंद कर दी गईं। पांच दिनों बाद खुले कॉलेजों में छात्रों की संख्या कम रही खासकर सुधार परीक्षा देने वाले प्रवेश पत्र डाउनलोड न कर पाने से परेशान थे। दशहरा अवकाश के बाद खुले कॉलेज में उपस्थिति कम रही
जागरण संवाददाता, बरेली। बीते शुक्रवार को हुए बवाल के बाद अफवाहों के प्रसार को रोकने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में गुरुवार से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। इसके प्रभाव के रूप में पांच दिनों बाद खुले कालेजों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम रही। वहीं, सुधार परीक्षा देने आए विद्यार्थी प्रवेशपत्र डाउनलोड नहीं होने की वजह से परेशान भी हुए।
बरेली कालेज में 28 सितंबर से दो अक्टूबर तक दशहरा, गांधी जयंती, नवरात्र आदि पर्व का अवकाश दिया गया। इस बीच गुरुवार को इंटरनेट बंद और तनावपूर्ण माहौल के चलते शुक्रवार को कालेज खुलने पर बहुत कम संख्या में विद्यार्थी पहुंचे।
वहीं, स्नातक और स्नातकोत्तर की चल रहीं परीक्षाओं में भी काफी परीक्षार्थियों को इंटरनेट नहीं होने से प्रवेशपत्र डाउनलोड करने में परेशानी हुई। ऐसे में शिक्षकों ने उपलब्ध सूची देखकर परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया। वहीं, जिन विद्यार्थियों ने कालेज में परीक्षा फार्म की हार्ड कापी जमा नहीं की थी, वह परीक्षा देने से वंचित रहे।
