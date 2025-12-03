Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार: यात्रा से पहले जरूर पढ़ें ये खबर

    By Anoop Gupta Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    कोहरे के कारण ट्रेनों की गति धीमी हो गई है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा से पहले ट् ...और पढ़ें

    कोहरे के बीच से गुजरती ट्रेन

    जागरण संवाददाता, बरेली। कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन लड़खड़ाने लगा है। तमाम नियमित ट्रेनें घंटाें लेट आ रही हैं। इससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसे देखते हुए ट्रेनों के निरस्त करने और उनके फेरों में कटौती करने का सिलसिला जारी है। पूर्वोत्तर रेलवे ने हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस और टनकपुर, सिंगरौली, शक्तिनगर अप-डाउन सहित दूसरी कई ट्रेनों के फेरों में कटौती की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस सहित कई गाड़ियों का संचालन भी निरस्त किया गया है। सर्दी बढ़ने के साथ कोहरे के कारण ट्रेनों की गति कम हो जाती है। इसके अलावा ठंड में सुरक्षा की दृष्टि से पेट्रोलिंग को भी काफी बढ़ा दिया जाता है। इससे मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों का संचालन प्रभावित न हो, इसके लिए कई ट्रेनों के निरस्त और उनके फेरों में भी कमी की जाती है।

    पूर्वोत्तर रेलवे ने 14615 लालकुआं-अमृतसर एक्सप्रेस के संचालन को छह, 13. 20 एवं 27 दिसंबर, तीन, 10, 17, 24 एवं 31 जनवरी और सात, 14, 21 एवं 28 फरवरी को निरस्त कर दिया है। इसी तरह 14616 अमृतसर-लालकुआं एक्सप्रेस को छह, 13, 20 एवं 27 दिसंबर, तीन, 10, 17, 24 एवं 31 जनवरी और सात, 14, 21 एवं 28 फरवरी को निरस्त रखने का फैसला लिया है।

    इसके अलावा कई ट्रेनों के फेरों में भी कमी की गई है। इसमें 13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस को नौ,16, 23 व 30 दिसंबर, छह 13, 20 एवं 27 जनवरी व तीन, 10, 17, 24 फरवरी और 15073/15075 सिंगरौली / शक्तिनगर-टनकपुर एक्सप्रेस को दो, तीन, चार, सात, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 24, 25, 28 एवं 31 दिसंबर, एक, चार, सात, आठ, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 एवं 29 जनवरी,और एक, चार, पांच, आठ, 11, 12, एवं 15 फरवरी को निरस्त कर दिया गया है।

    इसी तरह 15074/15076 टनकपुर-सिंगरौली / शक्तिनगर एक्सप्रेस दो, तीन, छह, नौ, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 एवं 31 दिसंबर, तीन, छह, सात, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28 एवं 31 जनवरी और तीन, चार, सात, 10, 11 एवं 14 फरवरी को निरस्त रहेगी। पूर्वोत्तर रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक संजीव शर्मा ने बताया कि कोहरा और ठंड में रेलवे के सुरक्षित यातायात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

     

