कोहरे का कहर: 15 घंटे की देरी से पहुंची अमृतसर स्पेशल, यात्री बेहाल; कई ट्रेनें घंटों विलंब

जागरण संवाददाता, बरेली। सर्दी बढ़ने के साथ कोहरे की मार से ट्रेनें की रफ्तार भी थमने लगी है। कई महत्वपूर्ण गाड़ियां तीन से 15 घंटे तक विलंब से पहुंच रही हैं। इस वजह से यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में यह दिक्कत कोहरे के साथ और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। इधर, ट्रेनों के इतने विलंब होने से तमाम यात्रियों को टिकट तक रद कराने पड़ रहे हैं।

कई दिनों से ट्रेनों के लगातार विलंब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। सोमवार को भी कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के विलंब से आने पर यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। 40607 अमृतसर स्पेशल ट्रेन 15 घंटे देरी से यहां दोपहर दोपहर करीब चार बजे पहुंची, जबकि 04313 योगनगरी स्पेशल करीब नौ घंटे 03221 आनंद बिहार स्पेशल 5.15 मिनट, 04015 आनंद बिहार स्पेशल 2:30 घंटा, 12203 अमृतसर गरीबरथ एक्सप्रेस 2:16 घंटे, 12369 देहरादून कुंभ सुपरफास्ट सात घंटे और 15211 अमृतसर जननायक एक्सप्रेस 15 मिनट विलंब से स्टेशन पर आई।

इसी तरह 15910 डिब्रूगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस 42 मिनट और 05576 सहरसा स्पेशल ट्रेन भी 3:30 घंटा विलंब से आई। इसके अलावा अन्य गाड़ियां भी कोहरे की वजह से विलंब हो रही हैं। रेल अधिकारियों ने फाग डिवाइस आदि लगाने की बात तो कही थी लेकिन ट्रेनों के नियमित संचालन को लेकर अभी से ही चुनौती झेलनी पड़ रही थी। इधर गाड़ियों के कई-कई घंटे विलंब होने से तमाम यात्रियों को टिकट तक रद्द कराने पड़ रहे हैं।

टनकपुर-अछनेरा ट्रेन के समय को लेकर हुआ बदलाव पूर्वोत्तर रेलवे ने 30 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार एवं शनिवार को चलने वाली 05062/05061 टनकपुर-अछनेरा-टनकपुर विशेष गाड़ी के मथुरा जंक्शन पर आगमन और प्रस्थान समय में संशोधन किया है। फलस्वरूप 05062 टनकपुर-अछनेरा विशेष गाड़ी टनकपुर से 4:35 बजे प्रस्थान कर खटीमा से 5:00 बजे, पीलीभीत से 5:32 बजे,भोजीपुरा से 6:05 बजे, इज्जतनगर से 06: 22 बजे, बरेली सिटी से 6:45 बजे, बरेली जंक्शन से 6:57 बजे से रवाना होकर संशोधित समयानुसार मथुरा जंक्शन पर 11:30 बजे प्रस्थान करेगी।