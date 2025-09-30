आई लव मुहम्मद विवाद में अब तक 73 गिरफ्तार, हाथ जोड़कर हुई मीडिया के सामने पेशी; बंद गाड़ी में बोले- हम निर्दोष

बरेली में आई लव मुहम्मद विरोध प्रदर्शन के दौरान पथराव और हिंसा के मामले में पुलिस ने कुछ और गिरफ्तारियां की हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों को मीडिया के सामने पेश किया गया जहां उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। मामले में अब तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बरेली जिले में 26 सितंबर को 'आई लव मुहम्मद' विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए पथराव और हिंसा के मामले में पुलिस ने मंगलवार को कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया। इन लोगों को मीडिया के सामने भी लाया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

समाचार एजेंसी ANI द्वारा फुटेज के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में हर आयुवर्ग के लोग हैं। जोकि हाथ जोड़ माफी की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। इन लोगों से जब इस मामले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि हम लोग शामिल नहीं थे। जानकारी के लिए बताते चलें कि मामले में अब तक कुल 73 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

एसएसपी बोले- दूसरे जिलों की पुलिस की मदद की होगी जरूरत तो लेंगे उपद्रव के लिए बाहर के लोगों को बुलाया गया था। पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है। भीड़ में शामिल होने वाले कई लोगों को पुलिस ने चिह्नित भी कर लिया है। जल्द ही उनका भी नाम इस मामले में प्रकाश में लाया जाएगा।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि, हमारी लोकल इंटेलीजेंस, एसओजी व पुलिस की टीम के इनपुट से यह स्पष्ट है कि उपद्रवियों की भीड़ में बाहर के भी कई लोग शामिल थे। उन्हें खासकर इसी उपद्रव के लिए बुलाया भी गया था। ऐसे कई लोगों को चिह्नित किया गया है। जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग भी की थी।

इसमें सर्विलांस टीमें भी लगातार काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे जनपदों के उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए यदि उन्हें दूसरे जिले की पुलिस का सहारा लेना पड़ा तो वह उनका सहारा भी लेंगे, लेकिन किसी भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा।

इन्हीं मामलों में बाहर के उपद्रवियों का नाम भी प्रकाश में लाया जाएगा। जिससे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। हजियापुर में बांटे गए थे तमंचे, चाकू घटना की एक रात पहले ही हजियापुर में उपद्रवियों को तमंचे, चाकू आदि बांटे गए थे। उन्हें स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि शहर में उपद्रव करना है।