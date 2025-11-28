गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक हुआ विस्तार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी
गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक विस्तार किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ रेल भवन, नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार को हरी झंडी दिखाई।
जागरण संवाददाता, बरेली। लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक विस्तार कर दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ रेल भवन, नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार को हरी झंडी दिखाई।
यह ट्रेन पहले लखीमपुर और गोरखपुर के बीच चलती थी और कुछ महीने पहले ही इसकी सेवा पीलीभीत तक बढ़ाई गई थी। अब इसे बरेली तक बढ़ा दिया गया है। विस्तारीकरण की यह पहल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने और इसे विकास की मुख्यधारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने की दिशा में उठाया गया कदम है।
इज्जतनगर तक इस ट्रेन के विस्तार का इंतजार स्थानीय निवासियों को लंबे समय से था। अब इसके होने से इस क्षेत्र को दूरगामी लाभ होने की उम्मीद है।
इससे कृषि और वन उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच मुमकिन होगी, लोगों की आवागमन संबंधी जरूरतें पूरी होंगी और तराई क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। बेहतर संपर्क के चलते पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे समग्र क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।