गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक हुआ विस्तार, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

जागरण संवाददाता, बरेली। लंबे समय से चल रही मांग को देखते हुए गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक विस्तार कर दिया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के साथ रेल भवन, नई दिल्ली से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए विस्तार को हरी झंडी दिखाई।

यह ट्रेन पहले लखीमपुर और गोरखपुर के बीच चलती थी और कुछ महीने पहले ही इसकी सेवा पीलीभीत तक बढ़ाई गई थी। अब इसे बरेली तक बढ़ा दिया गया है। विस्तारीकरण की यह पहल उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में संपर्क को मजबूत करने और इसे विकास की मुख्यधारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ने की दिशा में उठाया गया कदम है।