दिल्ली-पश्चिम बंगाल की ओर जा रही मालगाड़ी में लगी आग, बरेली जंक्शन पर मची अफरा-तफरी
दिल्ली से पश्चिम बंगाल जा रही एक मालगाड़ी में बरेली के पास आग लग गई, जिससे रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। परसाखेड़ा के पास धुंआ दिखने पर अधिकारियों को सूचित किया गया। जंक्शन पर ट्रेन रोककर आरपीएफ, जीआरपी और दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। आग बिजली के सामान से भरे डिब्बे में लगी थी, कारण जांच के बाद पता चलेगा।
जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली की ओर से पश्चिम बंगाल जा रही एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। परसाखेड़ा के पास मालगाड़ी के सबसे पिछले डिब्बे से अचानक तेज धुआं उठता दिखाई दिया। धुएं का गुबार देखकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया और ट्रेन को बरेली जंक्शन की ओर सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया गया।
जैसे ही मालगाड़ी जंक्शन पहुंची, उसे आपातकालीन स्थिति में रोककर आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया। आरपीएफ, जीआरपी, फायर ब्रिगेड और रेलकर्मियों की टीम मौके पर जुट गई। धुंआ और लपटें लगातार उठती रहीं, जिसके कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आती रही। हालांकि, सभी टीमों ने संयुक्त रूप से काफी मशक्कत की और अंततः आग पर नियंत्रण पा लिया। जंक्शन परिसर में कई मिनटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और प्लेटफार्मों पर मौजूद यात्रियों में दहशत का माहौल दिखाई दिया।
रेलवे सूत्रों के अनुसार जिस बोगी में आग लगी, उसमें बिजली से संबंधित कुछ सामान लदा हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि संभवतः किसी तकनीकी कारण या तेज गर्मी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।
जीआरपी थानाध्यक्ष एसके वर्मा ने बताया कि आग पर लगभग पूरी तरह काबू पा लिया गया है और प्रभावित बोगी को अलग कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि "स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभागों से रिपोर्ट भी मांगी जाएगी।"
इस घटना के बाद रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से मालगाड़ियों की जांच प्रक्रिया को और मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही, कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए सतर्क रहने को कहा गया है।
