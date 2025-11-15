दिल्ली-पश्चिम बंगाल की ओर जा रही मालगाड़ी में लगी आग, बरेली जंक्शन पर मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, बरेली। दिल्ली की ओर से पश्चिम बंगाल जा रही एक मालगाड़ी में अचानक आग लगने की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। परसाखेड़ा के पास मालगाड़ी के सबसे पिछले डिब्बे से अचानक तेज धुआं उठता दिखाई दिया। धुएं का गुबार देखकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम सक्रिय हो गया और ट्रेन को बरेली जंक्शन की ओर सतर्कता के साथ आगे बढ़ाया गया।

जैसे ही मालगाड़ी जंक्शन पहुंची, उसे आपातकालीन स्थिति में रोककर आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया। आरपीएफ, जीआरपी, फायर ब्रिगेड और रेलकर्मियों की टीम मौके पर जुट गई। धुंआ और लपटें लगातार उठती रहीं, जिसके कारण राहत और बचाव कार्य में बाधा आती रही। हालांकि, सभी टीमों ने संयुक्त रूप से काफी मशक्कत की और अंततः आग पर नियंत्रण पा लिया। जंक्शन परिसर में कई मिनटों तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा और प्लेटफार्मों पर मौजूद यात्रियों में दहशत का माहौल दिखाई दिया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार जिस बोगी में आग लगी, उसमें बिजली से संबंधित कुछ सामान लदा हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि संभवतः किसी तकनीकी कारण या तेज गर्मी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।