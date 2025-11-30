SIR in UP: तो क्या दो शिफ्टों में होगा एसआईआर! जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसा क्यों कहा?
जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दो शिफ्टों में काम कराने का निर्देश दिया ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके। उन्होंने वीआरसी सेंटर का निरीक्षण किया और फीडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने और लापरवाही पर गंभीरता बरतने के लिए कहा गया।
जागरण संवाददाता, बरेली । जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के कैंट विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए दो शिफ्टों में कार्य कराएं।
सदर तहसील सभागार में शनिवार शाम हुई बैठक में पहुंचे डीईओ ने तहसील सदर में स्थित वीआरसी सेंटर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गणना प्रपत्रों की फीडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि फीडिंग कार्य में गुणवत्ता के साथ-साथ समयबद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी नियमित रूप से मानीटरिंग करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लें। इस दौरान संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।