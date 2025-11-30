Language
    SIR in UP: तो क्‍या दो शिफ्टों में होगा एसआईआर! जिला निर्वाचन अधिकारी ने ऐसा क्‍यों कहा?

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:27 PM (IST)

    जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने एसआईआर कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दो शिफ्टों में काम कराने का निर्देश दिया ताकि समय पर कार्य पूरा हो सके। उन्होंने वीआरसी सेंटर का निरीक्षण किया और फीडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा। अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता बनाए रखने और लापरवाही पर गंभीरता बरतने के लिए कहा गया।

    जागरण संवाददाता, बरेली । जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश सिंह ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के कैंट विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय से कार्य पूर्ण कराने के लिए दो शिफ्टों में कार्य कराएं।

    सदर तहसील सभागार में शनिवार शाम हुई बैठक में पहुंचे डीईओ ने तहसील सदर में स्थित वीआरसी सेंटर का भी निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गणना प्रपत्रों की फीडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि फीडिंग कार्य में गुणवत्ता के साथ-साथ समयबद्धता भी अत्यंत आवश्यक है। अधिकारी नियमित रूप से मानीटरिंग करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लें। इस दौरान संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

    एसआईआर में बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ हुए सम्मानित

    बरेली : जिला प्रशासन की ओर से मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में जहां लापरवाहों पर सख्ती कर रहा है। वहीं, बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित भी किया जा रहा है। शनिवार को एसडीएम और तहसीलदार ने शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया।

    ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उप जिलाधिकारी बहेड़ी इशिता किशोर एवं तहसीलदार भानु प्रताप ने विधानसभा बहेड़ी में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्य को निर्धारित समयावधि से पूर्व शत प्रतिशत पूर्ण करने वाले बीएलओ को को प्रशस्ति पत्र व शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
     
    बीएलओ के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनकी मेहनत से मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य समय पर एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपन्न हो सका। इस कार्यक्रम को बहेड़ी क्षेत्र के लोकतांत्रिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए सभी कर्मियों से इसी प्रकार निष्ठा एवं लगन से कार्य करने का आह्वान किया।

