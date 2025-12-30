बरेली में दो मंजिला फर्नीचर कारखाने में भीषण आग, करोड़ों का सामान हुआ राख
मंगलवार सुबह बरेली के एजाज नगर गोटिया में एक दो मंजिला फर्नीचर कारखाने में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरा कारखाना जलकर राख हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के एजाज नगर गोटिया में मंगलवार सुबह फर्नीचर कारखाना में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटे भर से अधिक समय तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
सुबह अचानक लगी आग
पुलिस के अनुसार बरादरी थानाक्षेत्र के नूरी मस्जिद के पास नवादा शेखान निवासी यामीन का फर्नीचर कारखाना है। मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ देर में पूरा कारखाना जलकर राख हो गया। कारखाना में लगी आग आसपास के घर को अपने चपेट में न ले सकें इसके लिए फायर ब्रिगेड की छह गाड़ी मौके पर मौजूद रहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।