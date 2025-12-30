Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बरेली में दो मंजिला फर्नीचर कारखाने में भीषण आग, करोड़ों का सामान हुआ राख

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    मंगलवार सुबह बरेली के एजाज नगर गोटिया में एक दो मंजिला फर्नीचर कारखाने में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरा कारखाना जलकर राख हो ...और पढ़ें

    Hero Image

    बरेली में दो मंजिला फर्नीचर कारखाना में लगी आग।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के एजाज नगर गोटिया में मंगलवार सुबह फर्नीचर कारखाना में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने घंटे भर से अधिक समय तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुबह अचानक लगी आग

    पुलिस के अनुसार बरादरी थानाक्षेत्र के नूरी मस्जिद के पास नवादा शेखान निवासी यामीन का फर्नीचर कारखाना है। मंगलवार सुबह अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ देर में पूरा कारखाना जलकर राख हो गया। कारखाना में लगी आग आसपास के घर को अपने चपेट में न ले सकें इसके लिए फायर ब्रिगेड की छह गाड़ी मौके पर मौजूद रहीं।