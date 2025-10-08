फरीदपुर में करवाचौथ की खरीदारी के लिए पति के साथ जा रही निधि नामक एक महिला की ट्रैक्टर से टक्कर में दुखद मौत हो गई। यह घटना बीसलपुर रोड पर हुई जहाँ तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है जबकि चालक फरार है।

संवाद सूत्र, फरीदपुर। पति के साथ बाइक से करवाचौथ की खरीदारी करने फरीदपुर आ रही महिला की बाइक सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में मह‍िला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। ट्रैक्टर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

थाना क्षेत्र के ग्राम कंजा इलाका पिपरथरा निवासी निधि पत्नी सौरभ उम्र 26 वर्ष बुधवार दोपहर बाइक से अपने गांव से फरीदपुर आ रही थी। बीसलपुर रोड पर तोताराम मौर्य की दुकान के पास जैसे ही वह पहुंची तभी सामने से तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठी निधि की ट्रैक्टर से टकराने पर मौके पर ही मौत हो गई।