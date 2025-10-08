Language
    करवाचौथ मनाने आई पत्नी ने ऐसा क्‍या कि‍या जो पत‍ि ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, पूरे मोहल्‍ले ने देखा तमाशा

    By lovekush parashar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:12 PM (IST)

    पिनाहट में करवाचौथ पर एक महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पत्नी जो पति से अनबन के कारण मायके में रह रही थी करवाचौथ का व्रत रखने ससुराल आई थी। आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसके साथ मारपीट की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    करवाचौथ मनाने ससुराल आई पत्नी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, पिनाहट। पति से अनबन के कारण मायके में रह रही पत्नी जब करवाचौथ का व्रत मनाने ससुराल आई तो पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उसे घर में नहीं घुसने दिया। इसकी पुलिस से शिकायत की गई है।

    कस्बा के मुहल्ला मार में अजीबोगरीब ड्रामा हुआ। रोशनी गुप्ता पत्नी हिमांशु गुप्ता नाम की महिला ने थाना पिनाहट में तहरीर देकर बताया कि का उसके पति के साथ विवाद चल रहा है, जिसके कारण वह फिरोजाबाद स्थिति मायके में रह रही थी।

    बुधवार को दोपहर करीब एक बजे वह करवाचौथ का व्रत रखने के लिए अपने ससुराल पहुंची, जहां दरवाजे पर पति, सास, ननद ने घर में अंदर घुसने से रोक दिया। विरोध करने पर इन सभी ने मिलकर खरंजे पर महिला को दौड़ा-दौड़ा कर बुरी तरह मारपीट की। रोशनी ने अपने पति पर गला दबाकर जाने मारने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया है। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

