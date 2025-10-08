पिनाहट में करवाचौथ पर एक महिला के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। पत्नी जो पति से अनबन के कारण मायके में रह रही थी करवाचौथ का व्रत रखने ससुराल आई थी। आरोप है कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया और उसके साथ मारपीट की। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस मामले की जांच कर रही है।

संवाद सूत्र, पिनाहट। पति से अनबन के कारण मायके में रह रही पत्नी जब करवाचौथ का व्रत मनाने ससुराल आई तो पति ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। उसे घर में नहीं घुसने दिया। इसकी पुलिस से शिकायत की गई है।

कस्बा के मुहल्ला मार में अजीबोगरीब ड्रामा हुआ। रोशनी गुप्ता पत्नी हिमांशु गुप्ता नाम की महिला ने थाना पिनाहट में तहरीर देकर बताया कि का उसके पति के साथ विवाद चल रहा है, जिसके कारण वह फिरोजाबाद स्थिति मायके में रह रही थी।