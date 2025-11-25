बरेली: नारकोटिक सीरप बिक्री मामले में फंसी फर्में; ड्रग विभाग ने 7 जिलों के DI से मांगे रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, बरेली। नारकोटिक और कोडीन युक्त सीरप बिक्री के मामले में फंसी फर्में को लेकर ड्रग विभाग अब यह चेन नहीं तलाश पा रहा है कि दवा कारोबारियों ने किन जगहों पर इन दवाइयों को बेचा है। इसके लिए यहां ड्रग विभाग के अधिकारियों ने उन सात जिलों के खाद्य निरीक्षकों से यह रिकार्ड भेजने को कहा है, जहां इन फर्मों ने इन दवाओं की बिक्री की है। वैसे फर्मों को सोमवार तक दवाओं के खरीद-फरोख्त के बिल-बाउचर्स दिखाने थे लेकिन अब तीन दिन का समय और बढ़ा दिया गया है।

उधर इस ड्रग विभाग की जांच के चलते दवा की थोक बिक्री की प्रमुख बाजार गली नवाबान और शास्त्री मार्केट में काफी अफरा-तफरी रही।अभी 15 नवंबर को एक बार फिर से खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने कोडीन युक्त सीरप की बिक्री कर रहे गली मैसर्स पवन फार्मास्युटिकल गली नवाबान और माडल टाउन स्थित मैसर्स वन फार्मास्युटिकल के नाम की एक और फर्म के साथ मैसर्स एक्सट्रीम हेल्थ सोल्यूशन, गली नवाबान के यहां चेकिंग की थी।

ड्रग विभाग की टीम करीब 45,000 रुपये के नारकोटिक एवं कोडीन युक्त कफ सीरप की बिक्री पर न केवल रोक लगा दी है, बल्कि यह रिकार्ड भी मांगा है कि इन दवाओं का कब और किन लोगों के हाथों बिक्री की गई है। ड्रग विभाग की टीम यह चेन पकड़ने की तलाश में जुटी है कि इन फर्मों ने किन फर्मों से खरीद की और किन दवा कारोबारियों को बिक्री की थी।