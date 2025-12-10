अनपू गुप्ता, जागरण, बरेली। कुत्ता काटने की मामलों को लेकर पिछले तीन साल की जो रिपोर्ट सामने आई है, वह हैरान करने वाली है कि जिले में हर साल करीब एक लाख लोगों कुत्ता काटने के शिकार हो रहे हैं, बल्कि इनकी संख्या भी हर साल बढ़ती जा रही है। अब तक एक जनवरी से नवंबर 1.14 लाख कुत्ता काटने के मामले हुए हैं।

यह संख्या अभी और भी बढ़ेगी। वन्यजीव पशु भी कुत्तों के लगातार आक्रामक होते स्वभाव को लेकर फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कई वजह बताईं जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना कि कई जगहों पर कूड़े के साथ सड़े-गले पशुओं को भी फेंक दिया जाता है। दांतों में उनका मांस लगने के बाद वह आक्रामक हो रहे हैं। इंसानों के प्रति कुत्तों का स्वभाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग के पास आई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में एक लाख 613, 2024 में एक लाख 10 हजार और वर्ष 2025 में लाख 14 हजार 996 लोगों को कुत्ते काट चुके हैं। इसमें 40 प्रतिशत वह बच्चे शामिल हैं, जिनकी उम्र 15 साल से कम है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. प्रशांत रंजन का कहना है कि डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट देखें तो कुत्ता काटने से हर नौ मिनट पर एक मौत हो रही है।

जबकि हर साल करीब 59 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। यह हालत तब है कि जब एंटी रैबीज वैक्सीन (एआरवी) ऐसी दवा है, जो कुत्ता काटने के बाद लगाई जाती और इससे मरीज स्वस्थ्य भी हो जाता है, जबकि दूसरे टीके सिर्फ रोकथाम के लिए होते हैं। यानी बीमारी से पहले लग गए तो बचाव, वरना बाद में उसका कोई बचाव नहीं है।

इधर प्रशासन पर कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण और उनके पकड़ने के लिए शिकंजा कसने की जिम्मेदारी है लेकिन जिस तरह से कुत्ता काटने के केस लगातार बढ़ रहे हैं, उससे यह तो साफ है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर बेकाबू है। इधर, इंसानों के प्रति कुत्तों का स्वभाव इतना आक्रामक क्यों होता जा रहा है।

इसे लेकर भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी आइवीआरआइ के वन्यजीव विशेषज्ञ व प्रमुख विज्ञानी डा. अभिजीत पावड़े ने कई वजह गिनाई है। उनका कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अक्सर सड़कों पर घूमने वाले पिल्ले वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। बच्चे की मौत के बाद कुत्ता काफी आक्रामक हो जाता है और वह गुस्सैल होकर राहगीरों, जिसमें राहगीरों और बच्चों को भी शिकार बनाने लगता है।

इसके अलावा चिकन-मटन वालीं दुकानों के इर्द-गिर्द घुमने वाले जिन कुत्तों के दांतों में मांस लग जाता है। या फिर उन जगहों पर जहां पशुओं के अवशेष फेंके जाते हैं, उनके मुंह में मांस और खून लग जाता है। जिससे वह इंसानी मांस के लिए भी आदि हो जाते हैं। आइवीआरआइ के ही वरिष्ठ विज्ञानी डा. गौरव कुमार शर्मा ने बताया कि ब्रीडिंग के समय भी कुत्तों के हावभाव में काफी बदलाव देखने को मिला है।

खून निकल रहा है तो एआरवी के साथ सीरम भी लगवाना जरूरी कुत्ता काटने के बाद अगर उस जगह पर सिर्फ खरोंचे ही आईं हैं तो एआरवी लगाने से रोकथाम हो जाती है, लेकिन अगर जख्म के साथ अगर उसमें खून का रिसाव शुरू हो जाता है तो उस स्थिति में तत्काल सीरम देना जरूरी होता है। डा. प्रशांत का कहना है कि सीरम जल्द से जल्द लगना चाहिए लेकिन अगर कोई एआरवी पहले लगवा ले और चार-पांच दिन बाद सीरम चढ़ाने को कहे तो उसका फायदा नहीं होता, क्योंकि उस समय पर एंटी बाडीज बन चुकी होती हैं। एआरवी की सभी पांच डोज पूरी करानी बेहद जरूरी होती है।

प्राइवेट हास्पिटल में 18 हजार रुपये का मिलता सीरम जिला प्रतिरक्षण अधिकारी के अनुसार, रैबीज की तीन श्रेणी है। पहली श्रेणी में जानवर के चाटने पर साबुन से धुलाई की जाती है। दूसरी में कुत्ते या बंदर के काटने पर सामान्य टीका लगाया जाता है। तीसरी श्रेणी में जब जानवर काटता है और खून का बहाव नहीं रुकता नहीं, तब इम्युनोग्लोबुलिन टीका लगाया जाता है।श्रेणी तीन मे सीरम मरीजों को कुत्ता काटने के 24 घंटे में लगवाना होता है। वैसे जितनी जल्दी हो सके इसे लगवा लेना चाहिए। यह सीरम निजी अस्पताल में 18 हजार रूपये का मिलता है।

15 से 20 साल बाद भी दिखाई दे सकता असर कुत्ता काटने के बाद अगर रैबीज शरीर के अंदर दाखिल हो गया तो उसका असर फौरन न होकर 15 से 20 साल बाद भी दिखाई पड़ सकता है। डा. प्रशांत रंजन का कहना है कि रैबीज का असर कितने समय बाद दिखाई देगा, यह कहना मुश्किल है लेकिन इसका असर जब तक मस्तिष्क की नसों तक नहीं पहुंचता, इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता है।

यह काफी हद तक इस पर भी निर्भर करता है कि कुत्ते ने आपके किस जगह पर काटा है। अगर पैर में है तो दिमाग तक असर पहुंचने पर 15 से 20 साल तक का समय लग सकता है। जबकि हाथ या गर्दन में काटने से अवधि इससे काफी कम भी हो सकती है। हालांकि जब तक इसके लक्षण पता चलते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। उस समय पीड़ित के हावभाव कुत्ते की तरह ही नजर आने लगते हैं।