रंग लाई सख्ती! बरेली में 25,000 नए लोगों ने भरा हाउस टैक्स, नवंबर तक 49.38 करोड़ की रिकॉर्ड वसूली

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में हाउस टैक्स वसूली को लेकर नगर निगम की सख्ती का असर दिख रहा है। नगर निगम के अलग-अलग जोन में नवंबर तक 49.38 करोड़ रुपये जमा कि‍ए गए। अधिकारियों के अनुसार इसमें 25 हजार ऐसे गृहकरदाता हैं जिन्होंने पहली बार अपने घर का टैक्स जमा किया है। निगम अधिकारियों के अनुसार चालू वित्त वर्ष में अब तक 57673 लोगों ने गृहकर जमा किया है।

शासन ने नगर निगम को चालू वित्त वर्ष में शत-प्रतिशत घरों से हाउस टैक्स वसूली के निर्देश दिए हैं। इसके लिए नगर निगम की ओर से अब तक 2.20 लाख से अधिक घरों तक बकाए का नोटिस जारी किया जा चुका है। जिसमें 30 नवंबर तक 57673 लोगों ने अपना बकाया जमा कर दिया है। इसमें सबसे अधिक जोन तीन के लोग शामिल हैं। जिनमें 19036 लोगों ने अपना-अपना टैक्स जमा किया है।

जोन एक में 9818, जोन दो में 14871, जोन चार में 13573 लोग शामिल हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी के अनुसार अब तक 57 हजार से अधिक लोगों ने गृहकर जमा दिया है, जो बीते वर्ष से 25 हजार अधिक हैं। दावा किया कि एसआइआर कार्य के चलते कर्मचारियों की व्यवस्तता बढ़ गई लेकिन इसके बाद सीलिंग और कुर्की तेज की जाएगी।