Next Big Project: पीलीभीत रोड पर ₹300 करोड़ की लागत से BDA की भव्य टाउनशिप, जानिए पहले चरण की पूरी डिटेल!

जागरण संवाददाता, बरेली। रामगंगा नगर, ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सफलता के बाद अब बीडीए ने पीलीभीत रोड आवासीय योजना के विकास का खाका तैयार कर लिया है। 267 हेक्टेयर में विकसित होने वाली योजना को 13 सेक्टरों में बांटा गया है। पहले चरण में चार सेक्टरों में विकास की योजना बनाई गई है, इसके लिए 300 करोड़ सुरक्षित कर लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि सोमवार से ही भूमि अधिग्रहण शुुरु किया जा सकता है।
बरेली विकास प्राधिकरण ने पीलीभीत बाइपास के आसपास के नौ गांव में नई आवासीय योजना के विकास की रुपरेखा तैयार की है। इसके लिए बीते माह बीडीए बोर्ड से भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति भी मिल गई है। अब 13 सेक्टरों में विकसित होने वाली नई टाउनशिप के पहले चार सेक्टरोें में भूमि अधिग्रहण की योजना मूर्त लेने जा रही है। इसमें सेक्टर वन-ए, वन-बी, टू-ए और टू-बी शामिल हैं।
इसके बाद सेक्टर तीन, चार, पांच, छह, सात-ए, सात-बी, आठ, नौ और दस का विकास किया जाएगा। इसके लिए 300 कराेड़ सुरक्षित कर लिया गया है। बीडीए के मुख्य अभियंता एपीएन सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत सेक्टोरियल रोड 45 मीटर चौड़ी, नहर पटरी रोड 24 मीटर चौड़ी और सेंट्रल पार्क समेत अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
इसके लिए अडूपुरा जागीर, अहिलादपुर, आसपुर खूबचंद, कुम्हरा, कलापुर, बरकापुर, मोहरनियां, हरहरपुर व नवदिया कुर्मियान की कुल 267.1443 हेक्टेयर भूमि की क्रय की जाएगी। परियोजना के आंतरिक और बाहरी विकास की पूरी कार्ययोजना बनाने के बाद आमजन को 26.5 हजार प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंडों का आवंटन किया जायेगा।
ईडब्ल्यूएस और एलआइजी कैटेगरी के लोगों का भी घर का सपना होगा साकार
नई टाउनशिप में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग) और एलआइजी (निम्न आय वर्ग) के लोगों के खुद के घर का सपना साकार होगा। मुख्य अभियंता बीडीए के अनुसार योजना में कुल भूखंडों का दस प्रतिशत भवन-फ्लैट बनाया जाएगा, जिसका आवंटन एलआइजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को किया जाएगा।
पीलीभीत रोड टाउनशिप के विकास की पूरी तैयारी कर ली गई है। उम्मीद है आगामी सप्ताह में भूमि अधिग्रहण शुरु कर दिया जाएगा। इसके लिए बीडीए ने 300 करोड़ सुरक्षित कर लिया है। योजना में पहले चरण में चार सेक्टरों का विकास का खाका खींचा गया है।
- मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष
