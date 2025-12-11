दीपावली अमूर्त विश्व धरोहर: यूनेस्को की सूची में शामिल, 10,000 'श्रद्धा के दीप' से भव्य दीपोत्सव

जागरण संवाददाता, बरेली। 22 जनवरी 2024 का वह दिन...जब अभिजित मुहूर्त में रामलला अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य-दिव्य घर में विराजमान हो गए। अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और भाव विह्वल कर देने वाला क्षण पाकर चर्तुदिक राम नाम की गूंज हो उठी। उस दिन हर ओर दीपावली मनाई गई।

त्रिलोक के स्वामी अयोध्यापति के भव्य-दिव्य मंदिर निर्माण के बाद बुधवार को एक बार फिर नवभारत की अमृत गाथा लिख रही अवधपुरी के साथ समूचा राष्ट्र गौरान्वित हो उठा। त्रिलोक के स्वामी प्रभु श्रीराम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाए जाने वाले दीपावली महोत्सव यूनेस्को ने बुधवार को अमूर्त सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया।

विश्व के असंख्य लोगों के आस्था और श्रद्धा को समेटे दीपोत्सव के विश्व धरोहर में शामिल किए जाने पर नाथनगरी बरेली भी हर्ष-उल्लास में डूब उठा। इस अवसर पर नगर निगम और दैनिक जागरण ने भव्य-दीपोत्सव का आयोजन किया। शहर के प्रमुख चौराहों-तिराहों के साथ मंदिरों और घरों में दीये जलाकर भगवान श्रीराम की जयकार की गई।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य की अगुआई में अपर नगर आयुक्त शशि भूषण राय, संयुक्त नगर आयुक्त मयंक यादव, एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने स्वच्छ भारत मिशन की टीम और स्थानीय बच्चों के साथ दीये जलाए। सरदार पटेल चौक, चौकी चौराहा, आदिनाथ चौराहा एवं अन्य स्थानों दीये से रोशन करने के साथ रंगोली, संदेश-लेखन के माध्यम से समूचे नाथनगरी को उत्सवी बना दिया।

जय श्रीराम के उद्घोष के साथ 10,000 दीये से जगमग हुए चौराहे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण बुधवार को देखने को मिला। पटेल चौक, आदिनाथ चौक और चौकी चौराहा पर दस हजार से अधिक दीये जलाकर हर कोई हर्षित नजर आया। अपनी संस्कृति की विश्व धरोहर में शामिल किए जाने पर हर कोई गौरान्वित महसूस करता दिखा।