सीएम योगी के दौरे पर बरेली में आज रूट डायवर्जन, भारी वाहन बैन, वैकल्पिक मार्ग का करें प्रयोग

जागरण संवाददाता, बरेली। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में होंगे। उनके आने से पहले ही ट्रैफिक पुलिस ने शहर में भारी वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अन्य वाहनों को भी शहर के बाहर से ही गुजारा जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम समाप्ति तक यह डायवर्जन जारी रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।

एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि परसाखेड़ा रोड नंबर एक, विल्वा पुल, लालपुर कट, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, रामगंगा तिराहा और बुखारा मोड़ से किसी भी भारी वाहन को शहर में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिल्ली, रामपुर से बदायूं जाने वाले वाहनों को झुमका तिराहा से बड़ा बाईपास पर डायवर्ट कर दिया जाएगा।

वहां से विल्वा, विलयधाम, नवदिया झाड़ा, फरीदपुर और फतेहगंज पूर्वी होकर दातागंज से देवचरा के रास्ते जाना होगा।इसी तरह से पीलीभीत, नैनीताल की तरफ से आने वाले भारी वाहन जो बदायूं की तरफ जाएंगे उन्हें वैकल्पिक मार्ग चुनना होगा। लखनऊ से दिल्ली जाने वाले ट्रकों को फरीदपुर और इन्वर्टिस तिराहे से बड़े बाईपास से होते हुए जाना होगा।

दिल्ली व रामपुर की तरफ से लखनऊ जाने वाला भारी वाहनों को फरीदपुर फतेहगंज पूर्वी मार्ग से निकाला जाएगा। पुराना रोडवेज बस स्टैंड पूरी तरह बंद रहेगा। सभी बसों का संचालन सैटेलाइट से कराया जाएगा। बदायूं और लखनऊ से आने वाली बसें केवल इन्वर्टिस तिराहे से सैटेलाइट तक पहुंचेंगी। दिल्ली, रामपुर, पीलीभीत और नैनीताल की ओर से आने-जाने वाली बसों को भी विल्वा विलयधाम होते हुए सैटेलाइट बस स्टैंड ही जाना होगा।

मुख्यमंत्री के दौरे पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी बर्दाशत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले बरेली पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। उन्होंने आइवीआरआइ में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाशत नहीं किया जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ड्यूटी समय पर लगना अनिवार्य है, कोई भी अधिकारी या कर्मचारी देर से पहुंचा तो उस पर सीधे जवाबदेही तय की जाएगी।

भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा घेरे, ट्रैफिक रूट और इमरजेंसी प्लान को लेकर अफसरों को अलग-अलग निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीएम के कार्यक्रम के दौरान शहर में सुरक्षा और अनुशासन ही प्राथमिकता है। उन्होंने पैदल गश्त भी की। ब्रीफिंग के समय एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र, ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान आदि मौजूद रहे। वहीं, पुलिस लाइंस में भी एसपी सिटी ने भी सभी पुलिसकर्मियों की डी-ब्रीफिंग की।