    उद्यमी ध्यान दें! बरेली में औद्योगिक भूखंडों की दरें तय: महंगे आवास योजना से सस्ती होगी इंडस्ट्री की जमीन!

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 04:00 AM (IST)

    बरेली में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। पीलीभीत रोड पर आवासीय योजना से सस्ती दर पर ...और पढ़ें

    बरेली डेवलपमेंट अथॉर‍िटी

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए (इंडस्ट्रियल टाउनशिप) के विकास की कवायद शुरू कर दी है। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले सहमति लेने का कार्य शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार परियोजना के आय-व्यय का पूरी कार्ययोजना भी तैयार कर ली गई है, इसमें उद्यमियों को 17 हजार प्रति वर्गमीटर में भूखंड मिल सकेगा

    जबकि पीलीभीत रोड पर प्रस्तावित आवासीय योजना में 26.5 हजार प्रति वर्गमीटर भूखंड की दर रख गई है। बीडीए ने पीलीभीत बाइपास रोड पर 267 हेक्टेयर में नई आवासीय योजना के साथ ही 125 हेक्टेयर में औद्योगिक टाउनशिप का विकास की योजना बनाई है।

    बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. अनुसार रहपुरा जागीर, रसूला चौधरी व भिटौरा नौगवां उर्फ फतेहगंज पश्चिमी में होने वाले औद्योगिक विकास में करीब साढ़े सात सौ करोड़ खर्च किए जाएगा।

    इसमें भूमि अधिग्रहण के लिए 244 करोड़, बाहरी विकास के लिए 260 करोड़ और आंतरिक विकास के लिए 215 करोड़ खर्च किया जाएगा। परियोनजा के लिए ले-आउट, डीपीआर और प्लानिंग के लिए गुरुवार को तीन कंसल्टेंट ने प्रजेंटेशन दिया है।

    इसमें एसटीपी, ई-चार्जिंग स्टेशन, कामन पार्किंग एरिया, भूमिगत विद्युतीकरण, पेट्रोल पंप, सीयूजीएल गैस लाइन नेटवर्क, कैफेटेरिया, बैंक-पोस्ट आफिस, फायर स्टेशन एंड हायड्रेंट नेटवर्क, मेडिकल सुविधाएं, कामन फैसिलिटी सेंटर, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, डोरमेट्री-हास्टल फैसिलिटी समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

    इंडस्ट्रियल टाउनशिप में होंगे पांच श्रेणी के भूखंड

    भूखंड साइज भूखंड की संख्या
    750 43
    1000 36
    2000 10
    5000 02
    10000 02

     

    इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए किसानों से सहमति लेने का कार्य शुरु हो गया है। जल्दी ही परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरु कर दिया जाएगा। औद्योगिक टाउनशिप के विकास से न सिर्फ उद्यम को बढ़ावा मिलेगा बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सजन भी होगा।

    - डा. मनिकंडन ए., बीडीए उपाध्यक्ष


