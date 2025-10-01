यूपी में धान के लिए कितना MSP हुआ फाइनल? आज से शुरू होगी खरीद

बरेली जिले में सोमवार से 122 क्रय केंद्रों पर धान और बाजरा की खरीद शुरू हो जाएगी। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडेय ने क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 1.32 लाख टन है जिसके लिए मोटे धान का समर्थन मूल्य 2360 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकारी केंद्रों पर पंजीकृत किसान ही धान बेच सकेंगे।

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले के 122 क्रय केंद्रों पर धान खरीद सोमवार से शुरू हाे जाएगी। इसके साथ ही बाजरा भी खरीदा जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गईं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडेय ने धान खरीद शुरू होने से एक दिन पहले मंगलवार को क्रय केंद्रों का निरीक्षण करके तैयारियों को परखा।

जिले में 122 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनमें 44 केंद्र खाद्य एवं विपणन विभाग, 30 केंद्र पीसीएफ, 22 केंद्र यूपीएसएस, 21 केंद्र पीसीयू, तीन केंद्र मंडी परिषद और दो केंद्र एफसीआइ के हैं। इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 1.32 लाख टन तय किया गया, जबकि बीते वर्ष 1.30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था।