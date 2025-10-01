Language
    यूपी में धान के लिए कितना MSP हुआ फाइनल? आज से शुरू होगी खरीद

    By Peeyush Dubey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:56 PM (IST)

    बरेली जिले में सोमवार से 122 क्रय केंद्रों पर धान और बाजरा की खरीद शुरू हो जाएगी। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडेय ने क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 1.32 लाख टन है जिसके लिए मोटे धान का समर्थन मूल्य 2360 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। सरकारी केंद्रों पर पंजीकृत किसान ही धान बेच सकेंगे।

    जिले के 122 क्रय केंद्रों पर आज से शुरू होगी धान खरीद

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले के 122 क्रय केंद्रों पर धान खरीद सोमवार से शुरू हाे जाएगी। इसके साथ ही बाजरा भी खरीदा जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गईं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडेय ने धान खरीद शुरू होने से एक दिन पहले मंगलवार को क्रय केंद्रों का निरीक्षण करके तैयारियों को परखा।

    जिले में 122 क्रय केंद्र खोले गए हैं, जिनमें 44 केंद्र खाद्य एवं विपणन विभाग, 30 केंद्र पीसीएफ, 22 केंद्र यूपीएसएस, 21 केंद्र पीसीयू, तीन केंद्र मंडी परिषद और दो केंद्र एफसीआइ के हैं। इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य 1.32 लाख टन तय किया गया, जबकि बीते वर्ष 1.30 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था।

    शासन से इस वर्ष मोटे धान का समर्थन मूल्य 2,360 रुपये प्रति क्विंटल, ग्रेड ए का धान मूल्य 2,389 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया। सरकारी धान क्रय केंद्रों पर पंजीकृत किसान ही धान बेच सकेंगे। अब तक करीब एक हजार किसानों के पंजीकरण कराए जा चुके हैं। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कमलेश कुमार पांडेय ने डेलापीर मंडी में बनाए गए धान क्रय केंद्रों पर खरीद की तैयारियों को परखा। उन्होंने वहां पर व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए।