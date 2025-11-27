बरेली में पुलिस मुठभेड़, शातिर बदमाश पारस के पैर में लगी गोली, गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बरेली। सुभाष नगर पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके बाएं पैर में गोली लगी है। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम इज्जतनगर के मुंशीनगर निवासी पारस बताया। पुलिस ने उपचार के लिए उसे अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, नेकपुर निवासी राहुल श्रीवास्तव से बाइक सवार दो बदमाशों ने मेधास अस्पताल के पास उनका मोबाइल छीना था। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी लिखी और आरोपित की तलाश शुरू कर दी।

गश्त के दौरान पुलिस को बुधवार आधी रात के बाद एक बाइक सवार युवक दिखाई दिया। रोकने पर वह भागने लगा पुलिस टीम में पीछा किया तो पेट्रोल पंप के पास उसकी बाइक फिसल गई।

जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो आरोपित ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो उसके बाएं पैर में लगी। पूछताछ में उसके छिनेती की घटना को स्वीकार लिया है।

