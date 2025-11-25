बरेली रेंज में ड्रग तस्करों पर 'गैंगस्टर' की तैयारी, 3000 से अधिक आरोपितों का सत्यापन शुरू

जागरण संवाददाता, बरेली। रेंज में मादक पदार्थों की तस्करी का गढ़ बरेली बनता जा रहा है। पिछले चार सालों में सर्वाधिक मुकदमे बरेली में पंजीकृत किए गए। सबसे ज्यादा रिकवरी और गिरफ्तारियां भी बरेली से की गई। चार सालों में जितनी रिकवरी बरेली पुलिस ने की उससे ज्यादा प्रदेश में अभी किसी भी जिले से नहीं की गई है।

हालांकि, अब डीआइजी ने रेंज के सभी जिलों में पिछले चार सालों में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपितों का सत्यापन शुरू कराया है जिससे उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी मिल सके। रेंज के चारों जिलों बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत में मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क काफी बड़ा हो चुका है।

यहां पर अधिकांश झारखंड, मणिपुर आदि स्थानों से मादक पदार्थों को लाकर रेंज के जिलों में तैयार किया जाता है। इसमें बरेली में स्मैक और बदायूं में अफीम की तस्करी ज्यादा है। यहां पर कच्चा माल लाकर उसमें तमाम चीजें मिलाने के बाद उन्हें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि स्थानों पर सप्लाई किया जाता है।

तस्करी को लेकर वर्ष 2021 से 2025 तक चारों जिलों में कुल 2,705 मुकदमे दर्ज किए गए। इनमें सर्वाधिक 1,166 बरेली में दर्ज किए गए। बदायूं में 612, शाहजहांपुर में 598 और पीलीभीत में 329 मामले दर्ज हुए। इनमें बरेली में वर्ष 2021 में सर्वाधिक 391 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें तीन हजार से अधिक लोगों को जेल भी भेजा गया था।