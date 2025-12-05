सुरक्षा पर बड़ा खतरा: अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या पर एक्शन, मकान मालिक-किरायेदार सत्यापन पर भी जोर

Language
    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 12:13 AM (IST)

    बैठक में मौजूद डीएम, एसएसपी और अन्‍य अध‍िकारी

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों को बाहर निकालने की कवायद प्रशासन ने शुरू कर दी है। गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों ने मंथन घुसपैठियों को चिह्नित करने के लिए अभियान शुरू किया। इसके साथ ही अस्थायी हिरासत केंद्र (डिटेंशन सेंटर) के लिए स्थान भी चिह्नित करने को कहा गया।

    डीएम अविनाश सिंह ने अधिकारियों से पहले चरण में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए स्थान का चयन करने को कहा। पुरानी जिला जेल का विकल्प भी रखा गया। उन्होंने बताया कि जिले में घुसपैठियों को चिह्नित कर उसकी सूची मंडलायुक्त और आइजी को जांच के लिए भेजी जाएगी।

    डीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अभियान में हर उस व्यक्ति की जांच करनी है, जो हमारे देश के बार्डर के बाहर से आया है और हमारे देश का नागरिक नहीं है। हमें उन्हें चिह्नित कर जांच करनी है। यदि अवैध अप्रवासी मिलते हैं तो उन्हें डिटेंशन सेंटरों में जरूरी सत्यापन पूरा होने तक रखा जाएगा।

    सत्यापन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत उन्हें मूल देशों में वापस भेजा जाएगा। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के चिह्नांकन के साथ ही अन्य विदेशी नागरिकों का भी सत्यापन किया जाएगा। जारी होने वाले प्रमाण पत्रों की भी पूरी गंभीरता के साथ छानबीन की जाएगी।

    यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध लगता है तो वह कहां का मूल निवासी है, उसकी डिटेल मांगी जानी है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल या बिहार का पता दिखता है तो उसे सत्यापित करना जरूरी है। जो लोग रोड किनारे झुग्गी झोपड़ी डालकर रह रहे हैं या टेंट आदि लगाकर रह रहे हैं अथवा निर्माण कार्यों या भट्टों आदि में लगे हुए हैं, रेलवे स्टेशनों पर या उसके आस पास भी रहने वाले लोगों, होटलों, धर्मशालाओं पर भी ध्यान देते हुए गंभीरता से जांच की जाएगी।

    मकान मालिकों को भी जागरूक किया जाए कि उनके यहां रहने वाले किरायदारों के साथ ही घरेलू नौकरों के बारे में व्यापक जानकारी व जांच कर लें। विश्वविद्यालयों व मदरसों में रहने वाले विदेशी छात्रों की भी जांच की जाएगी। नगर आयुक्त संजीव मौर्य को नगर निगम क्षेत्र में रहने वालों में से चिह्नांकन कर बांग्लादेशी व रोहिंग्या की विस्तृत सूची तैयार करने को कहा गया।

    बैठक में एडीएम प्रशासन पूर्णिमा सिंह, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) संतोष कुमार सिंह, एडीएम नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एसपी सिटी मानुष पारीक, एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान, एसपी ग्रामीण, एसपी क्राइम, सभी एसडीएम, सीओ समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

     

