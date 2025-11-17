बरेली में पशु प्रेमियों संग निगम की बैठक: बरेली में आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे, 44 प्वाइंट चिन्हित

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आमजन के लिए चिंता का सबब बने उत्पाती कुत्तों को भोजन खिलाने और बधियाकरण में तेजी लाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पशु प्रेमियों संग बैठक कर शहर के अलग-अलग मुहल्लों में 44 फीडिंग प्वाइंट चिह्नित कर लिया गया है।

जल्दी ही यहां निगम की सहमति से पशु प्रेमी फीडिंग प्वाइंट का टैग लगाकर आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही दावा किया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से नए बधियाकरण सेंटर के लिए एक सप्ताह में आमंत्रित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा।

शहर के जोगी नवादा में शनिवार को तीन वर्ष की बच्ची को कुत्ते ने नोच लिया था। इसी तरह बीते दिनों ग्रीन पार्क, सीबीगंज के बंडिया समेत अन्य हिस्सों में आवारा कुत्तों के झुंड ने छोटे बच्चों और महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर निगम की ओर से सीबीगंज में 150 कुत्तों की क्षमता का नया एनिमल बर्थ केयर सेंटर (एबीसी) सेंटर भी बनाकर तैयार कर दिया गया है।

दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में तकनीकी पूर्ण होने के बाद अब फाइनेंशियल प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इसके लिए सप्ताहभर का और समय लगने की संभावना जताई जा रही है। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह के अनुसार नए एबीसी सेंटर का संचालन प्राथमिकता में है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर एजेंसी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी।