Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बरेली में पशु प्रेमियों संग निगम की बैठक: बरेली में आवारा कुत्तों के लिए फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे, 44 प्वाइंट चिन्हित

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:38 PM (IST)

    बरेली नगर निगम ने आवारा कुत्तों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए 44 फीडिंग प्वाइंट निर्धारित किए हैं। 150 कुत्तों की क्षमता वाला नया एबीसी सेंटर शीघ्र चालू होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नसबंदी और नियंत्रण के लिए एजेंसी चयन प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में आमजन के लिए चिंता का सबब बने उत्पाती कुत्तों को भोजन खिलाने और बधियाकरण में तेजी लाने के लिए नगर निगम ने पहल शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पशु प्रेमियों संग बैठक कर शहर के अलग-अलग मुहल्लों में 44 फीडिंग प्वाइंट चिह्नित कर लिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जल्दी ही यहां निगम की सहमति से पशु प्रेमी फीडिंग प्वाइंट का टैग लगाकर आवारा कुत्तों को भोजन उपलब्ध करा सकेंगे। साथ ही दावा किया जा रहा है कि नगर निगम की ओर से नए बधियाकरण सेंटर के लिए एक सप्ताह में आमंत्रित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा।

    शहर के जोगी नवादा में शनिवार को तीन वर्ष की बच्ची को कुत्ते ने नोच लिया था। इसी तरह बीते दिनों ग्रीन पार्क, सीबीगंज के बंडिया समेत अन्य हिस्सों में आवारा कुत्तों के झुंड ने छोटे बच्चों और महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसको लेकर निगम की ओर से सीबीगंज में 150 कुत्तों की क्षमता का नया एनिमल बर्थ केयर सेंटर (एबीसी) सेंटर भी बनाकर तैयार कर दिया गया है।

    दावा किया जा रहा है कि इसके लिए आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में तकनीकी पूर्ण होने के बाद अब फाइनेंशियल प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इसके लिए सप्ताहभर का और समय लगने की संभावना जताई जा रही है। उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. नैन सिंह के अनुसार नए एबीसी सेंटर का संचालन प्राथमिकता में है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर एजेंसी को जिम्मेदारी दे दी जाएगी।

    साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कराते हुए पशु प्रेमियों के साथ बैठक की गई है। इसके लिए पशु प्रेमियों ने कर्मचारी नगर, रामवाटिका, कोहाड़ापीर, राजेंद्रनगर, रामपुर गार्डन समेत 44 प्वाइंट ऐसे चिह्नित किए हैं जहां पर फीडिंग प्वाइंट बनाया जा सकता है। दावा किया कि शीघ्र ही इन सभी प्वाइंट को सार्वजनिक कर आमजन और पशु प्रेमियों को संबंधित स्थल पर भोजन डालने की छूट होगी।

     

    यह भी पढ़ें- बरेली नगर निगम ने आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए IVRI वैज्ञानिकों से मांगी मदद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन