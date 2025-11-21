बूथ पर फोकस करें कांग्रेसी: बिहार चुनाव में हार के बाद UP में संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार
बिहार चुनाव में करारी हार के बाद UP कांग्रेस हाईकमान एक्शन में। राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने बरेली में बैठक कर संगठन में बीएलए और बूथ कमेटियों को तुरंत मज़बूत करने का निर्देश दिया। भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार पर चुनाव पारदर्शिता खत्म करने का आरोप लगाया गया।
जागरण संवाददाता, बरेली। बिहार चुनाव में करारी मात मिलने के बाद कांग्रेस अपनी नींव को फिर से मजबूत करने में जुट गई है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सचिव और उप्र. के सह प्रभारी तौकीर आलम ने बरेली व आसपास के जिलों के पदाधिकारियों संग समीक्षा की। कहा कि प्रदेश में एसआइआर चल रहा है। बिहार चुनाव परिणाम के बाद हम सभी की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि संगठन के बीएलए बनाकर पूरे कार्यक्रम की निगरानी करें। साथ ही बूथ अध्यक्षों और बूथ कमेटी गठन का कार्य भी जल्द करें।
भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार तरह-तरह के हथकंडे अपना कर चुनाव की पारदर्शिता खत्म कर रही है। बिहार चुनाव में मनमानी की गई है। इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर शीर्ष नेतृत्व गंभीर है और वह चाहता है कि किसी भी तरह की संगठन में कमजोरी नहीं रहे। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देकर उनसे काम लेना होगा।
जिलाध्यक्ष ने कहा की बरेली में बीएलए गठन संगठन की ओर से किया जा चुका है, मंडल अध्यक्षों के साथ-साथ मंडल कमेटियां और बूथ अध्यक्षों के साथ-साथ बूथ की कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो गया है। संगठन के उपाध्यक्ष, महासचिवों को प्रभारी बनाकर हर विधानसभा में जिला सचिव ,ब्लाक अध्यक्षों को लगाकर यह कार्य किया गया है ब्लाक के अंदर कार्यालय भी खोलें, जिससे कार्य सुचारू रूप से हो सके।
पूर्व महापौर प्रत्याशी एवं बदायूं के कोआर्डिनेटर डा. केबी त्रिपाठी गुरुजी ने कहा की बिहार चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हर पधाधिकारी, कार्यकर्ता पर बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ खड़ा है और उनके संघर्ष में उनके साथ हैं। इस दौरान प्रदेश महासचिव ओमवीर यादव ने कहा कि एसआइआर को गंभीरता से लेने की अपील की।
महानगर अध्यक्ष दिनेश दद्दा ने बताया कि शहर और कैंट विधानसभा में संगठन की ओर से प्रभारी बनाकर कार्य पूरा किया जा रहा है। वार्ड अध्यक्षों के माध्यम से हर वार्ड में वार्ड कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो चुका है। एसआइआर का कार्य भी लगभग पूरा कर लिया गया है।
इस दौरान जिलाध्यक्ष बदायूं अजीत यादव, जिलाध्यक्ष पीलीभीत हरजीत सिंह चब्बा, शाहजहांपुर से जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता, कासगंज जिलाध्यक्ष मनोज पांडे, फर्रुखाबाद जिलाध्यक्ष शकुंतला देवी, बरेली के कोआर्डिनेटर अनूप वर्मा, प्रज्ञा गौड, ओंकार सिंह और जियाउर्रहमान समेत अन्य पदाधिकारी रहे।
यह भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया भाजपा का औजार, खुफिया एजेंसियों पर उठाए सवाल
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।