अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को बताया भाजपा का औजार, खुफिया एजेंसियों पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, बरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बरेली में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा देशभक्ति की बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि उसने चीन को जमीन और बाजार दोनों दे दिए हैं। यही कारण है कि भाजपा इन सवालों का जवाब देने से बचती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पार्टी के प्रदेश महासचिव अताउर्रहमान की बेटी के विवाह समारोह में शहर पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा दो सवालों के जवाब कभी नहीं देती। पहला 2014 में देश का जो क्षेत्रफल था, 2025 में वह कितना रह गया है। दूसरा, जिन लोगों को सरकारी राशन दिया जा रहा है, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है? वजह क्षेत्रफल काफी घट गया है।

अख‍िलेश बोले, भाजपा बताए कि आखिर जमीन कहां गई? उन्होंने भाजपा पर राष्ट्रवाद के नाम पर सबसे बड़ा सौदा करने का आरोप लगाया। सपा मुखिया ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। बोले, यह आयोग अब भाजपा का आयोग बन गया है, जो विरोधी दलों को परेशान करने में लगा है।

उन्होंने मतदाता सूची के विशेष सत्यापन अभियान (एसआइआर) को लेकर कहा कि जनता डरने की बजाय सतर्क रहे, जो जानकारी देनी है, सोच-समझकर दें, ताकि किसी का वोट न छूटे। रामपुर और मुरादाबाद उपचुनाव का उदाहरण देते हुए बोले कि पुलिस ने वहां लोगों को वोट डालने तक नहीं दिया, तस्वीरें और वीडियो हमारे पास हैं, कोई उन्हें फेक नहीं कह सकता।

बरेली प्रशासन को भी घेरते हुए अखिलेश बोले, यहां के डीएम पहले अंबेडकरनगर में भाजपा के जिला अध्यक्ष की तरह काम कर रहे थे, अब बरेली में भी वही रवैया दिखा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता सीसीटीवी की तरह नजर रखें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने एसआइआर जैसे कार्यों में जनता को उलझाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश की है।

महंगाई चरम पर है, बिजली महंगी हो गई, गरीब की बेटी की शादी मुश्किल हो गई, लेकिन सरकार व्यस्त है। स्मार्ट सिटी पर व्यंग किया, बोले बरेली बड़ा हो गया, पर स्मार्ट नहीं बना। मंडी के सामने खड़े तीन गधे शहर की स्मार्ट सिटी का आईना हैं, मुख्यमंत्री योगी के सिंगापुर दौरे पर तंज कसते हुए बोले, उन्हें बताया गया है कि वो वेनिस है, पर वे जान लें कि जनता का भरोसा अब डूबने लगा है।

मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा, जब सुपरस्टार धर्मेंद्र के जीवित रहते उनकी मौतकी खबर चलाई जा सकती है, तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर बोले कि अगर सरकार और एजेंसियां इतनी मजबूत हैं, तो फिर खुफिया तंत्र क्यों फेल हुआ? उन्होंने कहा कि भाजपा राज में अवैध निर्माण सबसे ज्यादा बढ़े हैं, बुलडोजर अब कानून नहीं, राजनीतिक हथियार बन गया है।