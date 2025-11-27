मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बरेली में तैयारियां तेज, दो किसानों को सीएम दिलाएंगे नई टाउनशिप का पहला मुआवजा
बरेली में सीएम योगी के संभावित दौरे से पहले बीडीए तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। सीएम नई टाउनशिप के पहले किसानों को मुआवजा चेक सौंपेंगे और रामगंगा नगर, ग्रेटर बरेली जैसी आवासीय योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की संभावना है।
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) के अधिकारियों की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान पीलीभीत रोड टाउनशिप में लाभार्थी पहले दो किसानों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों मुआवजा वितरित कराया जाएगा।
इसके साथ ही ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर आवासीय योजना में सबसे पहले भूखंड खरीदने वाले दो आवंटियों का भी सीएम के हाथ सम्मान दिलाने को लेकर मंथन किया जा रहा है। बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. ने बताया कि आगामी चार से पांच दिनों में पीलीभीत रोड टाउनशिप का भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा।
इसके लिए प्राधिकरण की ओर से लगभग सभी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। संभावना जताई कि मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पहले दो किसानों को मुख्यमंत्री के हाथों मुआवजा वितरण का चेक सौंपा जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और रामगंगा नगर एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के दो-दो लाभार्थियों को भी सीएम के हाथ सम्मानित कराने को लेकर मंथन किया जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तिथि जारी होने के बाद ही अधिकृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इससे पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का दिसंबर के पहले सप्ताह में कार्यक्रम लग सकता है। इस दौरान वह रामगंगा नगर आवासीय योजना और ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास कर सकते हैं। साथ ही नई आवासीय योजना और इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकास पर भी फोकस कर सकते हैं।
