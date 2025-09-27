DM बोले- 'बवाल के कारणों की हो रही जांच, होगी कार्रवाई', बरेली SP सिटी पर महादेव पुल से पथराव कर रहे थे उपद्रवी

बरेली के नावल्टी चौराहे पर पुलिस द्वारा खदेड़े जाने पर उपद्रवियों ने महादेव पुल से पथराव किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रदर्शनकारियों को समझाने के प्रयास विफल रहे। पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर कई लोगों को हिरासत में लिया है।

जागरण संवाददाता, बरेली। उपद्रवियों को पुलिस ने जब नावल्टी चौराहे से खदेड़ा तो कुछ महादेव पुल पर भागे तो कुछ पुल के नीचे होते हुए आजमनगर की तरफ निकल गए। उपद्रवियों को दौड़ाते हुए पुलिस जब पुल के नीचे पहुंची तो उपद्रवियों ने एसपी सिटी समेत अन्य अधिकारियों पर पुल के ऊपर से ही पथराव शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ लोग जो ग्राउंड की तरफ भागे उन्होंने वहां से पथराव करना शुरू किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों तरफ आंसू गैस के चार-पांच गोले छोड़े तो उपद्रवी काबू में आए।

नावल्टी से पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा तो कुछ महादेव पुल पर बाकी मैदान में दौड़े पुलिस का समर्थन करने वाले कुछ लोगों ने जब उपद्रवियों को समझाना शुरू किया वह तब भी नहीं माने। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में तमाम लोग यह समझा रहे हैं कि पथराव मत करो, मत करो मगर उपद्रवी मानने को तैयार नहीं। उन्होंने पुलिस पर कई पत्थर फेंके जिससे 10 से अधिक पुलिसकर्मियों को चोट लगी है।

सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी बीच कुछ लोगों ने पुलिस पर फायरिंग भी की जिसमें कुछ लोगों को छर्रे लगे हैं। एसएसपी का कहना हैं कि अधिकांश लोगों को चिह्नित कर लिया गया है।

देर रात तक लोगों को पकड़ती रही पुलिस घटना के बाद भीड़ तितर-बितर हुई और मामला शांत हुआ तो पुलिस ने उपद्रवियों की पहचान कर उनके घरों पर दबिश देना शुरू कर दिया। देर रात तक करीब एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई।

डीएम बोले, बवाल के कारणों की हो रही जांच, होगी कार्रवाई डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने एक ज्ञापन देने की बात कही थी। कहा था कि मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट आया जाएगा। उसके परिपेक्ष्य में बता दिया गया था कि जिले में धारा 163 लगी हुई है। इसके चलते बिना अनुमति के मार्च नहीं निकाल सकते हैं। उसके बावजूद आज जुमे की नमाज के बाद माहौल खराब करने को कई लोग सड़कों पर आ गए।

स्कूल और कॉलेज खुलेंगे, लोगों से शांति की अपील खलील तिराहा, नौमहला मस्जिद के सामने और श्यामगंज पर पुलिस ने शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। उन्हें उनके घरों में भेज दिया गया। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। सभी अधिकारी फील्ड में हैं। कहीं भी कोई तनाव नहीं है। स्कूल-कॉलेज, कार्यालय सभी खुलेंगे। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।