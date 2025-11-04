चौबारी मेला : पंजाब के नुखरा घोड़े की लगी 77,500 की बोली, दो लाख रुपये तक के मारवाड़ी घोड़े भी पहुंचे

जागरण संवाददाता, बरेली। चौबारी में रामगंगा तट पर कार्तिक मेला लग चुका है। मेला का उद्घाटन तो रविवार को हो चुका है, लेकिन झूले-चरखे अभी चालू नहीं हो सके हैं। दुकानें भी अभी लगाई जा रही हैं। घोड़ों के नखासा में घुड़दौड़ शुरू हो जाने से रौनक बढ़ गई है। हुनर देखकर घोड़ों की खरीद-फरोख्त भी आरंभ हो गई है।

सोमवार को पंजाब के नुखरा घोड़ा सबसे महंगा 77,500 रुपये में बिका। मेले में दो लाख रुपये की कीमत तक के मारवाड़ी घोड़े भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी बिक्री नहीं हो सकी है। रामगंगा पुल के निकट बरेली-बदायूं हाईवे पर पेट्रोल पंप के सामने से चौबारी मेला के मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ दुकानें लग चुकी हैं। ढोलक की दुकानें भी जगह-जगह खुल गई हैं। आखिर में एक तरफ बक्सों का बाजार तो दूसरी तरफ सिलबट्टा का बाजार सज गया है। अभी खरीददार नहीं आ रहे हैं, इसलिए दुकानदार अपनी दुकानें व्यवस्थित करने में जुटे हुए हैं।

गाजियाबाद से चीनी मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, गुल्लक लेकर पहुंचे दीनदयाल को मेले से बहुत उम्मीदें हैं।साथ में उनकी पत्नी और बेटी भी दुकान व्यवस्थित करती दिखाई पड़ी। इनके पास 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की वस्तुएं उपलब्ध हैं। मेला कोतवाली के पास बड़े झूलों को तैयार कर लिया गया है, मंगलवार दोपहर से इन्हें चालू कराने की तैयारी की जा रही है।

कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान पर्व बुधवार को होगा। मंगलवार दोपहर से ही मेले में भीड़ पहुंचनी शुरू हो जाएगी। शाम छह बजे गंगा महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने स्नान घाट तैयार कर लिया है। लाइटें लग चुकी हैं, जनरेटर की भी व्यवस्था करा ली गई है।

महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए 10 चेंजिंग रूम भी बनवा दिए गए हैं, 30 और बनवाए जा रहे हैं। अस्थायी अस्पताल में चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ की तैनाती हो चुकी है। स्काउट-गाइड का खोया-पाया कैंप भी शुरू हो गया है। मेले में भीड़ तो कल से जुटेगी, लेकिन प्रशासन ने आज सुबह से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया है।

चौबारी से होकर बदायूं रूट पर तीन दिन के लिए भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। चौबारी मेला में लगे घोड़ों के नखासा में घुड़दौड़ शुरू हो जाने के बाद रौनक बढ़ने लगी है। घोड़ों की खरीद-फरोख्त भी आरंभ हो चुकी है। पहले दिन 30 घाेड़े बिके, जिनमें सबसे महंगा पंजाब का नुखरा घोड़ा 55 हजार 500 रुपये में बिका।

मेले में मारवाड़ी, नुखरा प्रजाति के दो लाख रुपये तक कीमत के घोड़े आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी बोली नहीं लग सकी है। आयोजन समिति के जयवीर सिंह, मोहित चौहान, श्यामवीर सिंह, टोनी सिंह, हरीदास सिंह, प्रदीप पांडेय, उदयपाल सिंह, वीरेंद्र सिंह स्नान घाट की व्यवस्था बनवाने में जुटे रहे।