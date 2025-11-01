चौबारी मेला: बरेली में तीन दिनों का रूट डायवर्जन, भारी वाहनों की नो एंट्री; इन रास्तों का करें प्रयोग

बरेली में चौबारी मेले के कारण तीन दिनों के लिए यातायात परिवर्तन किया गया है। 3 नवंबर से 5 नवंबर तक भारी वाहन शहर के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बदायूं, दिल्ली, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और नैनीताल से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। रामगंगा चौबारी के पास भारी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।

