Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंद्रशेखर को पुलिस ने बरेली आने से रोका, भीम आर्मी के पदाधिकारी हाउस अरेस्ट

    By Kamlesh Kumar Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:31 AM (IST)

    बरेली में पिछले दिनों हुई अशांति के बाद तनाव व्याप्त है। चंद्रशेखर आज़ाद के बरेली आने की घोषणा के बाद पुलिस ने उन्हें सहारनपुर में ही रोक दिया। उत्तराखंड सीमा पर तैनात कार्यकर्ताओं को भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया और कई पदाधिकारियों को नज़रबंद कर दिया गया। आज़ाद का काफिला किच्छा और बहेड़ी के रास्ते बरेली आने वाला था लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    चंद्रशेखर को पुलिस ने बरेली आने से रोका, भीम आर्मी के पदाधिकारी हाउस अरेस्ट

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में पिछले रविवार को हुए उपद्रव के बाद तनाव अभी बना हुआ है। भीम आर्मी के संस्थापक, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार को बरेली आने की घोषणा की थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश महासचिव विकास बाबू एडवोकेट, जिलाध्यक्ष सुशील कुमार गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ता उत्तराखंड बार्डर पहुंच गए थे, लेकिन किसी को नहीं आने दिया गया। पदाधिकारियों को जगह-जगह हाउस आरेस्ट कर लिया गया।

    चंद्रशेखर आजाद का काफिला किच्छा और बहेड़ी होकर बरेली आने का रूट तय किया गया था। हालात का जायजा लेने और लोगों से मुलाकात करने का कार्यक्रम था। इसको देखते हुए सुबह पदाधिकारी उत्तराखंड बार्डर पर पहुंच गए थे।

    इससे पहले ही पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को सहारनपुर के छुटमलपुर स्थित उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया। उत्तराखंड बार्डर को पुलिस ने सील कराकर चेकिंग शुरू कर दी। आइडी चेक करके ही लोगों को आने दिया जा रहा था।

    प्रदेश उपाध्यक्ष अच्छन अंसारी एडवोकेट के नेतृत्व में कार्यकर्ता भोजीपुरा टोल प्लाजा पर पहुंच गए थे। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य खुर्शीद खान, अतुल वाल्मीकि, आकाश सागर, पिंटू सागर, हसन रजा, अंकित सागर, पिंटू सागर, शंकर वाल्मीकि, अनिल सागर, वसीम आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।

    पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया। प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को उनके आवासों पर ही नजरबंद कर दिया गया।

    अहसन मियां की अपील, नमाज अदा कर घरों को जाएं, अफवाहों से बचें

    दरगाह आला हजरत के सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रजा खां कादरी अहसन मियां ने देर रात को पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि वे लोग जुमे की नमाज अदा करके सीधे घरों में लौट जाएं। अहसन मियां के हवाले से नासिर कुरैशी ने बताया कि किसी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अफवाहों से दूर रहकर अमन और शांति का पैगाम दें।