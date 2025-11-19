Language
    सुशासन की मिसाल! बरेली कैंट CEO डा. तनु जैन को पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा में नवाचार के लिए मिला राष्ट्रीय सम्मान

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:21 PM (IST)

    बरेली CEO डॉ. तनु जैन ने पर्यावरण, शिक्षा व जन-प्रशासन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित 'इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस अवॉर्ड' जीता। पीयूष गोयल द्वारा प्रदत्त यह सम्मान बरेली में कुशल व परिणाम-उन्मुख सुशासन स्थापित करने वाले उनके 'लोग-पहले' मॉडल की पुष्टि करता है।

    केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से पुस्‍कार प्राप्‍त करतीं सीईओ बरेली कैंट तनु जैन

    जागरण संवाददाता, बरेली बरेली कैंट की सीईओ डा. तनु जैन, सीईओ बरेली, को “इनोवेशन इन पब्लिक सर्विस अवॉर्ड” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा सुधार और जन-केंद्रित प्रशासन के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्यों के लिए प्रदान किया गया।उनको यह पुरस्‍कार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया।

    डा. जैन के नेतृत्व में बरेली में अनेक परिवर्तनकारी पहलें सफलतापूर्वक लागू हुई हैं। इनमे पर्यावरण पुनर्स्थापन, हरित पहलें, आधुनिक शिक्षा सुधार, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम तथा कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण माडल शामिल हैं। उनकी कार्यशैली सरलता, विस्तारयोग्यता और ‘लोग-पहले’ दृष्टिकोण पर आधारित रही है, जिसने जिले में सुशासन का एक नया मानक स्थापित किया है।

    सम्मान प्राप्त करते हुए डा. जैन ने अपनी टीम, बरेली के नागरिकों और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया तथा यह संकल्प दोहराया कि वह पर्यावरण-संवेदनशील, शिक्षित और भविष्य-उन्मुख बरेली के निर्माण के लिए नवाचार को निरंतर गति देती रहेंगी।यह सम्मान उनके उस सतत प्रयास की पुष्टि है, जो उन्हें भारत में प्रेरणादायी, संवेदनशील और परिणाम-उन्मुख प्रशासन का प्रतीक बनाता है।


