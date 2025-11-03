जागरण संवाददाता, बरेली। मनौना धाम दर्शन करने के लिए जा रहे दंपति की कार अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस के मुताबिक, मध्यप्रदेश के ग्वालियर के विजय नगर सेक्टर तीन निवासी राजेश शर्मा अपनी पत्नी गीता शर्मा के साथ कार से खाटू श्याम आ रहे थे। रामनगर रोड पर अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई। गति तेज होने की वजह से कार पेड़ में जा टकराई जिससे उनकी पत्नी गीता की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को पीएचसी भिजवाया। जहां डाक्टरों ने गीता को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजेश की हालत अभी भी गंभीर है। पुलिस ने उनके स्वजन को सूचित कर दिया है। उनके स्वजन बरेली पहुंच रहे हैं।

प्रत्‍यक्षदर्शियों के अनुसार, गाड़ी तेज गत‍ि से आ रही थी। जिसके चलते गाड़ी अन‍ियंत्रित हो गई और हादसे का श‍िकार हो गई।