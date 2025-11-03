Language
    बरेली हाईवे पर दो कारों की टक्कर में एक युवक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 12:17 PM (IST)

    फर्रुखाबाद में एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। अमरेंद्र प्रताप सिंह अपने दो साथियों के साथ मैनपुरी से शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी बरेली हाईवे पर उनकी कार की दूसरी कार से टक्कर हो गई। अमरेंद्र की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उनके साथियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली के मुहल्ला राजीव गांधी नगर निवासी 30 वर्षीय अमरेंद्र प्रताप सिंह दो अन्य साथियों के साथ मैनपुरी से विवाह समारोह में शामिल होकर कार से घर लौट रहे थे।

    सोमवार तड़के बरेली हाइवे पर बघार नाला के निकट उनकी कार में सामने से एक कार ने टक्कर मार दी। जिससे अमरेंद्र प्रताप सिंह व उनके साथी घायल हो गए।

    उन्हें लोहिया अस्पताल लाया गया। कुछ देर बाद अमरेंद्र प्रताप सिंह की मौत हो गई। जबकि उनके साथियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। अस्पताल से सूचना भेजकर घटना की जानकारी मऊदरवाजा थाना प्रभारी को दी गई है।

