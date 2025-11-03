बरेली हाईवे पर दो कारों की टक्कर में एक युवक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली के मुहल्ला राजीव गांधी नगर निवासी 30 वर्षीय अमरेंद्र प्रताप सिंह दो अन्य साथियों के साथ मैनपुरी से विवाह समारोह में शामिल होकर कार से घर लौट रहे थे।

सोमवार तड़के बरेली हाइवे पर बघार नाला के निकट उनकी कार में सामने से एक कार ने टक्कर मार दी। जिससे अमरेंद्र प्रताप सिंह व उनके साथी घायल हो गए।

उन्हें लोहिया अस्पताल लाया गया। कुछ देर बाद अमरेंद्र प्रताप सिंह की मौत हो गई। जबकि उनके साथियों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी मिल गई। अस्पताल से सूचना भेजकर घटना की जानकारी मऊदरवाजा थाना प्रभारी को दी गई है।