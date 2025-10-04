Language
    बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन का चौतरफा एक्शन, शरण देने वाले फरहत का घर सील

    By Jagran News Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    बरेली में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने सैलानी में अवैध दुकानों को तोड़ा। बीडीए ने जखीरा में नफीस के अवैध रजा बारातघर पर बुलडोजर चलाया। उपद्रव के बाद मौलाना को शरण देने वाले फरहत के घर को भी सील कर दिया गया। प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में फ्लैगमार्च किया और शांति बनाए रखने की अपील की।

    मौलाना को शरण देने वाले फरहत के घर को सील करती करती बीडीए की टीम।

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन ने शनिवार को चौतरफा कार्रवाई कर दी। नगर निगम ने सैलानी में अवैध दुकानों, बीडीए ने जखीरा में नफीस के अवैध रजा बारातघर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है।

    साथ में उपद्रव के बाद मौलाना को शरण देने वाले फाईक इनक्लेव में निवासी फरहत के घर को भी सील कर दिया गया।

    जिले में बीते शुक्रवार को उपद्रव करने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम के साथ बरेली विकास प्राधिकरण ने भी बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है।

    शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में फ्लैगमार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिर उसके बाद रजा पैलेस पर बुलडोजर चला दिया।

    रजा पैलेस पर शोयेब बेग पुत्र स्व. अथहर हुसैन बेग पूर्व पीसीएस अधिकारी का निवास होने का बोर्ड चस्पा था। वहीं नगर निगम ने भी सैलानी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर नाले-नालियों पर बने दुकानों को ध्वस्त करने का अभियान चला दिया है।

