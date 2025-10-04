बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन का चौतरफा एक्शन, शरण देने वाले फरहत का घर सील

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में उपद्रव करने वाले मौलाना तौकीर के करीबियों पर प्रशासन ने शनिवार को चौतरफा कार्रवाई कर दी। नगर निगम ने सैलानी में अवैध दुकानों, बीडीए ने जखीरा में नफीस के अवैध रजा बारातघर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है।

साथ में उपद्रव के बाद मौलाना को शरण देने वाले फाईक इनक्लेव में निवासी फरहत के घर को भी सील कर दिया गया।

जिले में बीते शुक्रवार को उपद्रव करने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम के साथ बरेली विकास प्राधिकरण ने भी बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है।

शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में फ्लैगमार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिर उसके बाद रजा पैलेस पर बुलडोजर चला दिया।

रजा पैलेस पर शोयेब बेग पुत्र स्व. अथहर हुसैन बेग पूर्व पीसीएस अधिकारी का निवास होने का बोर्ड चस्पा था। वहीं नगर निगम ने भी सैलानी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर नाले-नालियों पर बने दुकानों को ध्वस्त करने का अभियान चला दिया है।