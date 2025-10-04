बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू, रजा पैलेस को किया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में बीते शुक्रवार को उपद्रव करने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम के साथ बरेली विकास प्राधिकरण ने भी बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है।

शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में फ्लैगमार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिर उसके बाद रजा पैलेस पर बुलडोजर चला दिया।

रजा पैलेस पर शोयेब बेग पुत्र स्व. अथहर हुसैन बेग पूर्व पीसीएस अधिकारी का निवास होने का बोर्ड चस्पा था। वहीं नगर निगम ने भी सैलानी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर नाले-नालियों पर बने दुकानों को ध्वस्त करने का अभियान चला दिया है।