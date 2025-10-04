Language
    बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू, रजा पैलेस को किया ध्वस्त

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    बरेली में शुक्रवार को हुए उपद्रव के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके सहयोगियों पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है। नगर निगम और बरेली विकास प्राधिकरण ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। रजा पैलेस पर बुलडोजर चलाया गया जहाँ पहले एक पूर्व पीसीएस अधिकारी का निवास था। नगर निगम ने सैलानी क्षेत्र में नाले-नालियों पर बनी दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे।

    जागरण संवाददाता, बरेली। जिले में बीते शुक्रवार को उपद्रव करने के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर और उसके करीबियों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नगर निगम के साथ बरेली विकास प्राधिकरण ने भी बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है।

    शनिवार को भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र में फ्लैगमार्च कर लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। फिर उसके बाद रजा पैलेस पर बुलडोजर चला दिया।

    रजा पैलेस पर शोयेब बेग पुत्र स्व. अथहर हुसैन बेग पूर्व पीसीएस अधिकारी का निवास होने का बोर्ड चस्पा था। वहीं नगर निगम ने भी सैलानी क्षेत्र में बुलडोजर चलाकर नाले-नालियों पर बने दुकानों को ध्वस्त करने का अभियान चला दिया है।

