    बरेली के इस कस्बे में 'जहर' उगल रहे हैं नल, हजारों की आबादी दूषित पानी पीने को मजबूर 

    By Rajeev Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:53 PM (IST)

    बरेली के आंवला तहसील स्थित बिशारतगंज में निवासियों को दूषित पेयजल मिल रहा है। नगर पंचायत और जल निगम द्वारा बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज और त्रुटिपूर्ण ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बरेली। आंवला तहसील की नगर पंचायत बिशारतगंज क्षेत्र के लोगों को निर्मल जल नहीं मिल पा रहा है। इसका प्रमुख कारण कस्बे में नगर पंचायत के माध्यम से जल निगम द्वारा बिछाई गई त्रुटिपूर्ण पाइप लाइन ही है।

    इसमें सुधार के प्रयासों का दावा तो किया जा रहा है लेकिन काफी समय से चल रहे प्रयास सार्थक नहीं हो सके हैं। जिसके चलते यहां के बाशिंदे दूषित जल पीने को विवश हैं।

    कस्बे के लोगों को पेयजल आपूर्ति करने के लिए इसे दो जोनों में बांटकर आपूर्ति की जाती है। इसके लिए यहां पर दो ओवरहेड टैंक बने हुए हैं। पुराना ओवरहेड टैंक 500 के एल की क्षमता का है, जबकि बढ़ती आबादी के मद्देनजर ,11 सौ केएल क्षमता का दूसरा ओवरहेड टैंक स्थापित किया गया है।

    कस्बे में लगभग 35 सौ घरों में कनेक्शन हैं, पिछले टैंक से आपूर्ति के दौरान पुरानी पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण लीकेज की बड़ी समस्या बनी हुई थी ,नए टैंक की स्थापना के बाद कस्बे में पाइप लाइन विस्तार किया गया है, जिसमें जगह जगह लीकेज की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण घरों में दूषित जल की भी आपूर्ति हो रही है,जिसको लेकर नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही है।

    लोगों का कहना है कि पाइप लाइन बिछाने में मानकों की अनदेखी के कारण यह समस्या बनी हुई है सभासद बबलू मौर्य, प्रदीप साहू,कदीर अहमद, आस्मीन व माया देवी ने इस समस्या को लेकर उप्र. जल निगम (शहरी) लखनऊको पत्र भेजकर इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे।

    उन्होंने इसकी जांच की भी मांग की थी। उनका आरोप था कि पाइपलाइन डालने के मानकों का प्रयोग नहीं हुआ,निर्धारित से कम गेज का पाइप व कम गहराई के इसको डाला गया, पाइप की क्वॉलिटी भी ठीक न होने के कारण जगह जगह लीकेज की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण घरों में दूषित पानी भी पहुंच रहा है।

    इस संबंध में जल निगम के आवत अभियंता सलीमुद्दीन ने बताया कि पाइप लाइन में कहीं कहीं लीकेज की शिकायतें मिली हैं लाइन टेस्टिंग की जा रही है व शिकायतों को दूर किया जा रहा है, मानकों को ध्यान में रखकर ही कार्य पूर्ण किया गया है।

    पाइप लाइन में कमी के कारण जगह -जगह लीकेज हो रही है,जिसके कारण लोगों गंदा पानी पीने को मजबूर है।

    -कुलदीप मौर्य
    कस्बे में पाइप लाइन डालने में गलती की गई है जिससे उसने से पानी लीकेज हो रहा है,दूसरे पूरे कस्बे की सड़के व गालियां खोदी गई उन्हें ठीक नहीं किया गया है।

    -दुर्ग विजय वर्मा