    बिहार चुनाव के बाद 'लाल टोपी' वाले गायब, 2027 में सपा की हार तय: केशव प्रसाद मौर्य

    By Ashok Kumar Arya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:50 PM (IST)

    उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को स्मति चिन्ह भेंट करतीं सीडीओ देवयानी साथ में वन मंत्री डा.अरूण कुमार। जागरण

    जागरण संवाददाता, बरेली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ‘बिहार चुनाव के बाद बरेली में भी लाल टोपी वाले दिखाई नहीं दे रहे होंगे।’ जो सपा नेता अवध और मगध में भाजपा को हराने की बात कर रहे थे, वे मगध हार गए, अब यूपी भी हारेंगे और सैफई लौट जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद भाजपा लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में सत्ता में लौट चुकी है।

    आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलेगा और वहां भी भाजपा की सरकार बनेगी। बोले, सपा-कांग्रेस समेत विपक्ष मतदाता सूची के शुद्धीकरण एसआइआर अभियान से बौखलाया हुआ है क्योंकि वे घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं।

    जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके नाम पर फर्जी वोट डलवाने की मंशा विपक्ष रखता है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। एसआइआर लोकतंत्र का महायज्ञ है और भाजपा का कोई कार्यकर्ता गलत काम नहीं कर सकता।

    वंदेमातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद की चर्चा में विपक्ष के रुख को उन्होंने नकारात्मक बताया। बोले, विपक्ष वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रगीत से भी परहेज करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश सरकार ने सिमी के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए।

    उनके नेता आजम खां भारत माता का अपमान कर चुके हैं। अखिलेश द्वारा भाजपा को ‘राष्ट्र-विवादी पार्टी’ कहने पर उन्होंने पलटवार किया कि सपा ही नमाजवादी पार्टी है।

    कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने वोट चोरी कर सरदार पटेल को हराकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया और रायबरेली में इंदिरा गांधी भी वोट चोरी से सांसद बनीं।

     

