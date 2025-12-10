बिहार चुनाव के बाद 'लाल टोपी' वाले गायब, 2027 में सपा की हार तय: केशव प्रसाद मौर्य

जागरण संवाददाता, बरेली। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ‘बिहार चुनाव के बाद बरेली में भी लाल टोपी वाले दिखाई नहीं दे रहे होंगे।’ जो सपा नेता अवध और मगध में भाजपा को हराने की बात कर रहे थे, वे मगध हार गए, अब यूपी भी हारेंगे और सैफई लौट जाएंगे।

बुधवार को सर्किट हाउस पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने पत्रकार वार्ता में दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 2017 से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि 2024 के बाद भाजपा लगातार हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार में सत्ता में लौट चुकी है।