बरेली में 26 बीघे में बसाई जा रही थी तीन अवैध कॉलोनी, बीडीए ने बुलडोजर से कराया ध्वस्त

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। सोमवार को बदायूं रोड पर अनाधिकृत रुप से 26 बीघे में बसाई जा रही तीन अलग-अलग कालोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कई अन्य अवैध निर्माण भी चिह्रित कर जल्द कार्रवाई का दावा किया गया।

बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को बदायूं रोड सुभाषनगर में सर्वे कर अवैध निर्माण चिह्रित करते हुए कार्रवाई की है। टीम ने अनिल अग्रवाल द्वारा आठ बीघे में विकसित हो रहे भूखंड, सड़क, बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।