बरेली में 26 बीघे में बसाई जा रही थी तीन अवैध कॉलोनी, बीडीए ने बुलडोजर से कराया ध्वस्त
बरेली में अवैध निर्माणों पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। सोमवार को बदायूं रोड पर 26 बीघे में बसाई जा रही तीन अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। इनमे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बरेली। शहर में अवैध निर्माण पर बीडीए की कार्रवाई जारी है। सोमवार को बदायूं रोड पर अनाधिकृत रुप से 26 बीघे में बसाई जा रही तीन अलग-अलग कालोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दौरान कई अन्य अवैध निर्माण भी चिह्रित कर जल्द कार्रवाई का दावा किया गया।
बीडीए उपाध्यक्ष डा. मनिकंडन ए. के अनुसार प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को बदायूं रोड सुभाषनगर में सर्वे कर अवैध निर्माण चिह्रित करते हुए कार्रवाई की है। टीम ने अनिल अग्रवाल द्वारा आठ बीघे में विकसित हो रहे भूखंड, सड़क, बाउंड्रीवाल व अन्य निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया।
विजय पंडित व श्याम बाबू द्वारा बदायूं पर ही दस बीघा और अश्विनी चौहान द्वारा आठ बीघा क्षेत्रफल में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखंडों का चिह्नांकन, सड़क एवं बाउंड्रीवाल आदि को ध्वस्त कर दिया गया।
बताया कि लगातार अपील की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण-प्लाटिंग करने से पहले बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है।
बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। इस पर प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है।
