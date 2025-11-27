जागरण संवाददाता, बरेली। वन विभाग की टीम के साथ स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार रात घेराबंदी कर अंतरराज्यीय वन्य जीव तस्कर गिरोह के सदस्य रामपुर के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से चार पिंजरों में 300 तोते बरामद हुए। पूछताछ के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया। माना जा रहा है कि आसपास के जिलों में भी इनका नेटवर्क फैला है। विभाग इसकी जांच कराकर रैकेट का राजफाश करेगा।

बुधवार रात वन विभाग के अधिकारियों को मुखबिर से सूचना मिली कि वन्य जीव तस्करों का गिरोह शहर में है। स्पेशल टास्क फोर्स ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ घेराबंदी शुरू कर दी। सूचना मिली थी कि विभिन्न जनपदों से पकड़कर अलग-अलग जगह रखे गए तोतों को दिल्ली ले जाने की फिराक में हैं।

डीएफओ दीक्षा भंडारी ने विनायक अस्पताल, कुतुबखाना, सीबीगंज में तीन टीमें लगाकर तस्करों की तलाश शुरू करा दी। इस्लामिया मार्केट के पास तस्करों की गाड़ी दिखने पर एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछे टीम की गाड़ी होने का आभास होते ही तस्करों ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी।

वह सीबीगंज की तरफ भागने लगे, उधर से सीबीगंज की टीम ने घेर लिया। किला पुल पर उन्हें पकड़ लिया गया। गाड़ी में चार बड़े पिंजरों में 300 तोते, एक हुंडई औरा कार, दो मोबाइल, 830 रुपये नकदी बरामद हुए। पकड़े गए तस्करों के नाम अर्सलान खान पुत्र शाकिर निवासी बरेली गेट रामपुर नूरानी रामपुर और शाकिब पुत्र शानू निवासी बिलासपुर गेट रामपुर, पांच कवर थाना रामपुर के रहने वाले हैं।

मुख्य वन संरक्षक पीपी सिंह, डीएफओ दीक्षा भंडारी ने भी उनसे पूछताछ की। तस्करों ने बताया कि वह जगह-जगह से तोते पकड़ कर शहर में अलग-अलग जगह पर रख देते हैं। इसके बाद पिंजरे में उन्हें दिल्ली ले जाकर बेचते हैं। दोनों को कोर्ट के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।