11 करोड़ खर्च, फिर भी 'पर्यटन शून्य': बरेली का संजय कम्युनिटी सरोवर दो साल से ठप

जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सिविल लाइन स्थित संजय कम्युनिटी सरोवर के निर्माण के बाद संचालन को लेकर आमंत्रित निविदा प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इससे पर्यटन विकास को लेकर विकसित की गई परियोजना अधर में लटकती नजर आ रही। अधिकारियों के अनुसार अब भी मंथन कर जल्द ही बाधाओं को दूर करने की बात कही जा रही है।

स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विकसित संजय कम्युनिटी हाल परिसर का विकास किया गया। इसमें सरोवर के विकास के साथ मल्टीलेवल कार पार्किंग, 16 कियोस्क (फूड कोर्ट) और अन्य सुदंरीकरण और विकास के लिए करीब 11 करोड़ रूपये खर्च किया गया।