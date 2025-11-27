Language
    11 करोड़ खर्च, फिर भी 'पर्यटन शून्य': बरेली का संजय कम्युनिटी सरोवर दो साल से ठप

    By Nilesh Pratap Singh Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 10:08 PM (IST)

    बरेली के सिविल लाइंस में स्थित संजय कम्युनिटी सरोवर 11 करोड़ की लागत से बनने के बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनी इस परियोजना के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा कम धनराशि प्रस्तावित करने के कारण मामला अटका हुआ है।

    बरेली में स्‍थ‍ित संजय कम्‍युन‍िटी हाल

    जागरण संवाददाता, बरेली। शहर के सिविल लाइन स्थित संजय कम्युनिटी सरोवर के निर्माण के बाद संचालन को लेकर आमंत्रित निविदा प्रक्रिया अब तक पूर्ण नहीं हो सकी है। इससे पर्यटन विकास को लेकर विकसित की गई परियोजना अधर में लटकती नजर आ रही। अधिकारियों के अनुसार अब भी मंथन कर जल्द ही बाधाओं को दूर करने की बात कही जा रही है।

    स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से विकसित संजय कम्युनिटी हाल परिसर का विकास किया गया। इसमें सरोवर के विकास के साथ मल्टीलेवल कार पार्किंग, 16 कियोस्क (फूड कोर्ट) और अन्य सुदंरीकरण और विकास के लिए करीब 11 करोड़ रूपये खर्च किया गया।

    करीब दो वर्ष से बनकर तैयार सरोवर के संचालन के लिए दिल्ली की मकसद बिल्डिकान प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया गया। जिसे कियोस्क, सरोवर, मल्टीलेवल कार पार्किंग आदि का संचालन की बात कही गई। लेकिन कार्यदायी संस्था की ओर से वार्षिक धनराशि करीब डेढ़ लाख रुपये ही देने पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। कार्यदायी संस्था की ओर से प्रस्तुतिकरण देने के बाद अब स्मार्ट सिटी बोर्ड के समक्ष एक बार फिर से मंथन के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।

     

    संजय कम्युनिटी सरोवर परिसर के संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली संस्था द्वारा उपयुक्त धनराशि नहीं दिए जाने पर मंडलायुक्त की ओर से बोर्ड में फिर से मंथन कर निर्णय लेने को कहा गया है।

    - संजीव कुमार मौर्य, सीईओ स्मार्ट सिटी


