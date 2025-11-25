बरेली में दो सड़कों के निर्माण के लिए 5.81 करोड़ स्वीकृत, NH से ईदजागीर शिव मंदिर तक सड़क का होगा चौड़ीकरण

जागरण संवाददाता, बरेली। धर्मार्थ योजना के अंतर्गत जिले की दो सड़कों का निर्माण कराने के लिए 5.81 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। ईदगजागीर शिव मंदिर और नवाबंज के शहरी भाग में सीसी निर्माण के लिए तीन करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित कर दिया गया है।

लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड की ओर से एनएच-74 से ईदजागीर शिव मंदिर तक धर्मार्थ कार्यों के अंतर्गत सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। शासन से 1.40 किमी सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कराने के लिए 91.38 लाख रुपये की स्वीकृति देकर कार्य आरंभ कराने के लिए 45.69 लाख रुपये का आवंटन भी कर दिया है। इस शिव मंदिर पर पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन विकास के कार्य भी कराए जा रहे हैं। सड़क चौड़ी हो जाने से पर्यटकों के आवागमन आसान हो जाएगा।

इसी खंड में नवाबगंज शहरी भाग में अन्य जिला मार्ग के आबादी भाग में दो किमी सीसी, नाली और इंटरलाकिंग कराने के लिए चार करोड़ 90 लाख नौ हजार रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई है। निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए दो करोड़ 45 लाख चार हजार रुपये का बजट आवंटित कर दिया गया है।