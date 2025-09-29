बरेली में उपद्रव करने वालों के ठिकाने पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस-प्रशासन की तैयारी… BDA करेगा मदद

प्रयागराज हत्याकांड के बाद फाईक इन्क्लेव चर्चा में आया जहाँ अतीक के भाई अशरफ ने शरण ली थी। उपद्रव के बाद मौलाना तौकीर भी यहीं से गिरफ्तार हुआ। फाईक इन्क्लेव में अवैध निर्माण और स्मैक तस्करों के निवेश की भी जानकारी मिली है। प्रशासन अब यहाँ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। नावेल्टी चौराहे पर अतिक्रमण हटाने की योजना है।

नीलेश प्रताप सिंह, बरेली। शहर में उपद्रव कराने का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर भले ही जेल चला गया है, लेकिन पूरे मामले में एक बार फिर फाईक इन्क्लेव चर्चा में आ गया है। यह वही फाईक इन्क्लेव है, जहां दो साल पहले प्रयागराज में हुए अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड के आरोपित माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके साले सद्दाम ने शरण ली थी।

यहां पर पूरा नेटवर्क तैयार किया था। उसके बाद प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया था। पुलिस की जांच में भी इसकी पूरी कहानी सामने आई थी और आरोपितों पर कार्रवाई हुई थी। अब शहर में हुए उपद्रव के बाद कमोबेश फिर वही तस्वीर सामने आई है। शहर को उपद्रव की आग में झोंकने के बाद मौलाना तौकीर फाईक इन्क्लेव से भाग निकला। करीबियों के यहां शरण ली। फाईक इन्क्लेव में मिली मास्टरमाइंड की लोकेशन उपद्रव के बाद पुलिस ला एंड आर्डर मेनटेन करने को चप्पे-चप्पे पर गश्त कर रही थी, आरोपितों की धरपकड़ में दबिश दे रही थी। उधर, बेखौफ मौलाना एक बार फिर इंटरनेट मीडिया पर आकर तकरीर पेश कर रहा था और मुसलमानों को बेगुनाह बताते हुए पुलिस-प्रशासन और सरकार को चुनौती दे रहा था। बार-बार कह रहा था कि यदि कार्रवाई करनी ही है तो हमें गिरफ्तार करो। यही दांव उसे उल्टा पड़ गया।

शहर को उपद्रव की आग में झोंकने के मास्टरमाइंड के लोकेशन फाईक इन्क्लेव में मिलने पर उसे दबोच लिया गया। आरोपितों को शरण देने वाले भी पर अब पुलिस-प्रशासन के शिकंजे में फंस गए हैं। रविवार को शहर के पीलीभीत रोड स्थित फाहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल को सील कर दिया गया।

आरोप है कि सील किए गए होटल-बरातघर के स्वामी मो आरिफ और आसिफा जमाल ने ही फाईक इन्क्लेव को विकसित किया है, जिसमें सरकारी भूमि पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण कर कई लोगों ने आलीशान कोठी और भवन बनवाए हैं।

इन्हें चिह्नित कर शीघ्र बुलडोजर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। अधिकारियों के अनुसार उपद्रव करने वाले ऐसे कुछ लोगों ने सरकारी भूमि और नक्शे के विपरीत बने अनाधिकृत रूप से भवनों का निर्माण किया है, जिस पर शासन के निर्देश के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर रविवार देर शाम पुलिस-प्रशासन की ओर गश्त भी किया गया।

स्मैक तस्करों ने भी फाईक में ली शरण बीते तीन साल पहले जब स्मैक तस्करों पर बरेली में जब शिकंजा कसा जा रहा था तब भी फाईक कनेक्शन सामने निकला था। पता चला कि स्मैक के अवैध धंधे से कमाई गई रकम को फाईक इन्क्लेव में निवेश किया और वहां पर कोठियां बनवाई गईं। तमाम स्मैक तस्करों ने किराए पर मकान लेकर अनाधिकृत गतिविधियां कीं। बीते सप्ताह भी दो स्मैक तस्करों को पुलिस ने जेल भेजा, जिसमें आरोपितों की दो संपत्तियां सामने आई थी।

इन बिंदुओं पर किया जा रहा काम शासन के निर्देश पर पुलिस-जिला व मंडल प्रशासन के साथ नगर निगम, बीडीए संयुक्त रूप से उपद्रवियों पर शिकंजा कसने में जुट गए हैं। सभी के संपत्तियों के नक्शे की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि सीलिंग, नहर, पार्क व सरकारी भूमि पर बने संपत्तियां प्रशासन के रडार पर हैं। बिना नक्शे के बने भवन, पुराने मुकदमों को खंगाला जा रहा है।

200 से अधिक घर, कई संपत्ति सीलिंग की भूमि पर फाईक इन्क्लेव कॉलोनी के अध्यक्ष मो. नासिर बताते हैं कि करीब 30 साल पहले कॉलोनी को बसाया गया। करीब 250 बीघा से अधिक क्षेत्रफल में इसका विकास किया गया है। नासिर बताते हैं कि कॉलोनी में सीलिंग की भूमि है, लेकिन कितना है यह उन्हें नहीं पता।

बताया कि तात्कालीन कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने प्रशासन को विस्तृत जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन जांच में क्या निकला यह सामने नहीं आ पाया। कॉलोनी के अध्यक्ष नासिर कहते हैं सीलिंग की भूमि में अगर कोई अनाधिकृत संपत्ति है तो उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाए।

जागरण ने पूछा कि आपके कॉलोनी में दंगाई, उपद्रवी, तस्कर रुकते हैं आपको पता नहीं रहता? इस पर वह कहते हैं कि कुछ समय पहले ही उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था, कॉलोनी में तस्कर, गुंडा, बदमाश आते हैं इसको लेकर आपत्ति जताते हुए सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की बात उठाई है।

नावल्टी चौराहा पर बनी दुकानों पर भी कार्रवाई की तैयारी सिविल लाइन स्थित नावल्टी चौराहे के पास स्थित एक धार्मिक स्थल के पास नाले और सरकारी भूमि के ऊपर बनी दुकानों पर भी कार्रवाई की योजना बनाई जा चुकी है। इसको लेकर नगर निगम की ओर से चिह्निकरण भी कर लिया गया है। इसको लेकर रविवार देर शाम तक अधिकारियों की ओर रुपरेखा की तैयार की जाती रही।